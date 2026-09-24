Lamine Yamal, bintang Barcelona, tak menunggu pilihan para pakar untuk memenangkan pertarungan Ballon d'Or, melainkan memutuskan untuk menuntaskannya lewat pernyataan berapi-api yang akan memicu kontroversi di Eropa.

Di saat persaingan untuk penghargaan individu paling bergengsi ini semakin memanas, sang mutiara Barcelona tampil dengan penuh percaya diri layaknya para pemain besar untuk menyampaikannya tanpa basa-basi: sedikit sekali yang bermain sepak bola seperti saya, dan Ballon d'Or harus diberikan kepada mereka yang menghibur para penggemar.

Sayap Barcelona dan timnas Spanyol, Lamine Yamal (19 tahun), kembali menegaskan seruan terbukanya untuk memenangkan penghargaan Ballon d'Or tahun ini, dalam sebuah wawancara baru dengan sebuah saluran televisi Spanyol, beberapa hari sebelum acara yang dinanti-nantikan.

Yamal dianggap sebagai salah satu kandidat terkuat untuk meraih penghargaan yang akan diserahkan pada hari Senin mendatang, 26 Oktober, di London Palladium, di tengah persaingan sengit selama jeda internasional saat ini.

"Saya yang berbeda"

Ketika ditanya tentang alasan kelayakannya meraih penghargaan tersebut, dalam wawancara dengan jaringan saluran "Teledeporte" Spanyol yang dikutip oleh "Mundo Deportivo", Lamine tak ragu menjawab dengan keyakinan yang mencolok, menempatkan hiburan sebagai kriteria utama untuk penobatan.

Yamal mengatakan: "Itu berkaitan dengan gaya bermain dan kepribadian saya saat ini dalam sepak bola Eropa, dan karena Messi akan selalu hadir dan orang-orang akan menikmati menontonnya, hanya ada sedikit pemain yang bermain seperti saya, yang membuat Anda menikmati permainan dengan cara ini, dan saya merasakannya."

Ia menambahkan: "Ini adalah tujuan saya, itulah sebabnya Neymar menjadi panutan saya, penghargaan Ballon d'Or diberikan kepada pemain terbaik, pemain yang paling Anda nikmati untuk ditonton dibandingkan yang lain, pemain yang istimewa. Itulah yang membedakan saya."

Pernyataan Yamal yang mengaitkan antara hiburan dan kelayakan hadir untuk menegaskan filosofi yang dianut sang bintang muda, yang memandang bahwa Ballon d'Or bukan sekadar angka dan gol, melainkan kemampuan untuk menghibur dunia.









Konsensus di Barcelona dan Spanyol

Pencalonan Yamal bukan hanya buah dari kepercayaan dirinya semata, melainkan mendapat dukungan luas dari dalam ruang ganti Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari Raphinha hingga Rodri, serta pernyataan terbaru dari Anthony Gordon dan Nico Williams, semua sepakat bahwa pemilik nomor punggung 10 di Barcelona adalah yang paling layak meraih penghargaan tahun ini.

Sesi pemungutan suara untuk penghargaan ini akan ditutup pada hari Senin mendatang, 28 September, karena itu Yamal akan berusaha meninggalkan jejak terakhirnya dalam laga yang dinanti-nantikan hari Sabtu mendatang melawan Inggris di Stadion Wembley.









Meski secara teori pertandingan ini seharusnya tidak diperhitungkan dalam kriteria penghargaan yang dihitung hingga final Piala Dunia, pengalaman membuktikan bahwa kesan-kesan terakhir seringkali menjadi penentu dalam benak para pemilih sebelum memberikan suara mereka.



