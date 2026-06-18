Saya yakin kita pasti bisa melakukannya... Mbappé menyampaikan pidato yang membakar semangat kepada para pemain Prancis

Setelah kemenangan (3-1) atas Senegal, yang dianggap sebagai awal yang sempurna untuk perjalanan Piala Dunia 2026, tim nasional Prancis merayakan pencapaian Kylian Mbappé yang memecahkan rekor gol internasional dengan memberinya jersey khusus. Dalam kesempatan tersebut, kapten tim nasional Prancis itu menyampaikan pidato yang penuh semangat kepada rekan-rekannya.

Kylian Mbappé terus meninggalkan jejaknya bersama timnas Prancis, pada usia 27 tahun, ia menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas Prancis berkat dua golnya dalam pertandingan pembuka “Les Bleus” di Piala Dunia 2026 pada hari Selasa melawan Senegal, setelah mencatatkan 58 gol (dalam 99 pertandingan), unggul satu gol dari Olivier Giroud.

Rekor ini dirayakan kemarin, Rabu, saat makan bersama rekan-rekan setimnya di timnas Prancis, yang semuanya menandatangani jersey bernomor “58” yang diberikan kepadanya oleh pelatih Didier Deschamps.

Setelah mendapat tepuk tangan dari rekan-rekannya, kapten timnas Prancis itu berdiri dan menyampaikan pidato di hadapan para hadirin.

Mbappé mengatakan dalam video yang diunggah Federasi Sepak Bola Prancis melalui laman resmi mereka di “X” hari Kamis ini: “Terima kasih kepada semua pemain! Semua orang yang saya kenal di tim nasional selama bertahun-tahun ini, mereka yang sudah ada sejak awal, mereka yang baru bergabung, para pemain muda, serta staf pelatih… Saya hanya mengenal satu orang, ini mudah (tertawa). Semua orang yang bekerja di sekitar tim nasional, staf medis, dan semua orang yang memastikan kami merasa nyaman.”

Bintang Real Madrid itu menambahkan, seperti dilansir oleh “RMC Sport”: “Selalu luar biasa menjadi bagian dari sejarah tim nasionalmu, tapi kita bisa membicarakannya nanti. Kita semua tahu alasan kita berada di sini. Kemarin kita memulai dengan baik. Kita melihat bahwa ini sulit, tapi saya rasa kita menyadari siapa diri kita dan apa yang bisa kita lakukan.”

Dia melanjutkan: “Dengan tim yang saya lihat, cara kita menjalani kehidupan, dan segala yang kita lakukan, saya yakin kita memiliki semua elemen yang diperlukan untuk meraih kesuksesan. Namun dalam sepak bola, Anda tahu bahwa itu saja tidak cukup; Anda harus berusaha lebih keras. Tapi saya yakin kita akan berhasil.”

Prancis akan bertanding pada pertandingan kedua melawan Irak pada Selasa pagi mendatang, sebelum menutup babak penyisihan grup dengan menghadapi Norwegia pada hari Jumat.























