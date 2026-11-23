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Desire Doue akhirnya buka suara setelah ligamen krusiatum anterior di lutut kanannya robek saat Paris Saint-Germain menang di markas Nice. Pemain timnas Prancis itu mengaku sedih akibat cedera tersebut, tetapi bertekad kembali lebih kuat. Luis Enrique kini harus menjalani periode panjang tanpa dua penyerang andalannya di tengah padatnya jadwal pertandingan menjelang jeda musim dingin.

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Doue buka suara melalui Instagram

Doue menyampaikan pesan pertamanya sejak ligamen krusiatum anterior di lutut kanannya robek saat PSG menang 3-2 di markas Nice pada Sabtu. Ia ditandu keluar lapangan sambil menangis pada menit ke-38, tak lama setelah mencetak gol kedua timnya.

“Ini masa yang sulit. Cedera ini membuat saya sedih. Namun, saya yakin akan kembali jauh lebih kuat. Ini tantangan baru, kesempatan baru untuk berkembang,” tulis Doue di Instagram. “Terima kasih kepada kalian semua atas dukungan dan kasih sayang yang telah diberikan. Saya tetap yakin!”

Jalan panjang menuju pemulihan bagi bintang PSG

PSG telah mengonfirmasi diagnosis tersebut, tetapi belum menetapkan berapa lama Doue akan absen. Ia diperkirakan menepi selama beberapa bulan. Menurut RMC Sport, rata-rata waktu untuk kembali bertanding setelah mengalami cedera seperti ini adalah sekitar delapan setengah hingga sembilan bulan setelah operasi.

Cedera ini datang setelah sang penyerang mengawali musim dengan luar biasa bersama klub dan tim nasional. Pesan dukungan terus berdatangan sejak ia cedera, termasuk pesan tulus dari Neymar untuk Doue .

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Luis Enrique tak buru-buru mencari pemain pada Januari

Doue menyusul Khvicha Kvaratskhelia yang juga menepi akibat cedera yang sama, sehingga Luis Enrique kehilangan dua penyerang andalannya. Namun, seusai kemenangan di markas Nice, pelatih PSG itu menegaskan bahwa klub tidak serta-merta akan bergerak di bursa transfer Januari.

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“Kami selalu terbuka terhadap peluang di bursa transfer, tetapi hanya karena ada dua pemain yang cedera, bukan berarti kami pasti akan bergerak,” katanya. “Ada pemain yang belum banyak bermain dan bisa memberikan kontribusi. Kami akan mengatasi ini sebagai tim.”

PSG pertimbangkan pilihan sebelum jeda

PSG, yang tetap memuncaki Ligue 1 berkat kemenangan pada Sabtu, akan menilai respons skuad dalam tujuh pertandingan sebelum jeda musim dingin.

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Baru setelah itu klub akan memutuskan apakah perlu mendatangkan pemain baru.