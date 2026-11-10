Pada malam yang tak memberinya kesempatan untuk terlelap, bintang Atletico Madrid Alex Baena memecah keheningannya, untuk mengungkapkan betapa besar rasa sakit dan kemarahan yang ditinggalkan oleh kekalahan dari Barcelona, setelah timnya menyia-nyiakan peluang emas untuk memuncaki klasemen Liga Spanyol sebelum jeda internasional.

Atletico Madrid menyia-nyiakan peluang memuncaki La Liga dalam sebuah pertandingan di mana mereka jauh lebih dekat untuk menang dari segala sisi. Tim asuhan Cholo Simeone menampilkan babak pertama yang luar biasa, yang disebut Baena sebagai "babak pertama terbaik sejak saya bergabung dengan tim", di mana mereka menciptakan banyak peluang jelas yang bisa saja menyelesaikan laga lebih awal dan memperkokoh keunggulan mereka.

Namun setelah menyia-nyiakan peluang-peluang tersebut, tenaga para pemain Atletico menurun, dan kelelahan menguasai mereka di babak kedua, sebelum kualitas Barcelona menentukan hasil akhir. Fermin, yang sedang berada di puncak ketajamannya mencetak gol, melengkapi kebangkitan timnya, sehingga tim asuhan Hansi Flick berhasil mempertahankan posisi puncak klasemennya.

Dalam penampilannya di program "El Larguero" bersama Manu Carreño melalui radio "Cadena SER", Senin malam, Baena mengungkapkan penyesalannya yang mendalam atas peluang yang terbuang ini, seraya menegaskan bahwa timnya layak menang.

Baena berkata: "Kami menampilkan babak pertama terbaik kami sejak lama, dan kami mendapatkan peluang yang jauh lebih jelas ketimbang mereka, tetapi kami tidak memanfaatkannya. Kami layak menang."

Kekalahan di Stadion Metropolitano itu bukan sekadar kehilangan tiga poin bagi bintang asal Roquetas de Mar tersebut, melainkan meninggalkan dampak psikologis yang mendalam, yang membuatnya tak mampu tidur.

Baena mengakui dengan kejujuran yang mencolok: "Saya tidak tidur sepanjang malam karena saya pergi tidur dalam keadaan marah."

Bahkan kartu merah Marcos Llorente, serta berbagai peristiwa menarik yang menyusulnya dalam laga tersebut, tidak berhasil membuat Baena tidur nyenyak, setelah malam yang ia gambarkan sebagai salah satu malam tersulit sejak ia bergabung dengan Atletico Madrid.

Dalam wawancara lengkap dengan "El Larguero", Baena juga mengenang kenangan Piala Dunia, dan berbicara tentang masa sulit yang dialami rekan setimnya Julian Alvarez setelah musim panas yang berat, di mana bahkan rekan-rekan setimnya mengkritik cara memperlakukan pemain Celta Vigo tersebut.

Pesan Baena jelas: Atletico Madrid adalah tim yang lebih baik, dan sangat dekat dengan puncak, tetapi sepak bola hanya mengakui mereka yang memanfaatkan peluang. Dan penyesalan kali ini terlalu besar hingga tak mengizinkannya tidur.