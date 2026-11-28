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Jose Mourinho berbicara tentang pesatnya perkembangan Dean Huijsen di Real Madrid, yang menurutnya terbantu oleh pengalaman mereka bekerja sama di Roma dan pelajaran keras di Liga Primer. Mourinho juga menjelaskan bagaimana Antonio Rudiger dan Ibrahima Konate melengkapi bek tengah muda itu, serta mengakui bahwa ia menghindari terlalu sering memuji Huijsen.

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Mourinho menelusuri perkembangan Huijsen dari Roma ke Madrid

Pelatih Real Madrid Jose Mourinho memuji kematangan Dean Huijsen yang terus berkembang di jantung pertahanan Real Madrid. Ia mengenang betapa jauh perkembangan pemain muda itu sejak mereka bersama di AS Roma. Menjelang laga La Liga melawan Alaves pada Sabtu, Mourinho menjelaskan bagaimana masa sulit di Inggris membuat Huijsen lebih matang sebelum mereka kembali bekerja sama di Spanyol.

“Saat Dean bersama saya di Roma, dia masih anak-anak dan, seperti anak-anak lainnya, dia punya proses yang harus dilalui. Sulitnya Liga Primer telah membuatnya berkembang dalam banyak hal. Dari pengamatan saya dari luar, musim lalu dia tidak menjalani musim yang bagus, tetapi fakta bahwa dia sudah mengenal saya telah membantu mempercepat perkembangannya,” kata Mourinho. “Sekarang usianya masih muda, tetapi sebagai pemain dia jauh lebih matang.”

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‘Saya tidak terlalu baik kepadanya’

Meski Huijsen merespons secara positif kegagalannya tampil di Piala Dunia, Mourinho menegaskan bahwa ia sengaja tidak terlalu sering memuji sang bek agar ia tetap membumi dan terdorong untuk terus berkembang.

“Dia berkembang pesat dan mampu mengatasi kekecewaan karena tidak pergi ke Piala Dunia dengan menyikapinya secara positif,” jelas Mourinho. “Saya tidak mau terlalu banyak memujinya karena itu bisa berdampak buruk baginya. Cara saya bersikap sebagai pelatihnya membantunya karena saya tidak terlalu baik kepadanya.”

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Bagaimana Rudiger, Konate, dan Huijsen menunjang serangan Madrid

Mourinho juga menyoroti pengaruh dua rekan yang lebih senior di lini pertahanan, Antonio Rudiger dan Ibrahima Konate. Ia menjelaskan bagaimana kerja sama mereka memungkinkan Real Madrid bertahan secara agresif dan memulai serangan dari posisi yang lebih tinggi di lapangan.

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“Rudiger adalah rekan setim yang penting baginya, dan karakteristik Konate juga membantu ketika mereka bermain bersama,” ujarnya. “Bertahan dengan baik juga berarti membantu tim meningkatkan permainan menyerang. Ketika lini belakang kokoh dan garis pertahanan lebih tinggi, Anda bisa menekan dengan lebih baik, dan para bek bisa memenangi duel individu.”

Ujian lain bagi pertahanan saat menghadapi Alaves yang sedang tampil bagus

Huijsen dan lini belakang Real Madrid akan menghadapi ujian berat pada Sabtu malam melawan Alaves, yang tak terkalahkan dalam tiga pertandingan. Alaves mengandalkan dua penyerang yang masing-masing telah mencetak enam gol, Lucas Boye dan Mariano, mantan penyerang Madrid.

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Real Madrid tengah memburu kemenangan ke-11 berturut-turut di semua kompetisi, dan Mourinho akan menuntut penampilan meyakinkan lainnya dari lini pertahanan di Santiago Bernabeu.