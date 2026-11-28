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Jose Mourinho mengungkap pesatnya perkembangan Dean Huijsen di Real Madrid, yang menurutnya terbantu oleh kerja sama mereka sebelumnya di Roma dan pelajaran keras dari Liga Primer Inggris. Mourinho menjelaskan bagaimana Antonio Rudiger dan Ibrahima Konate melengkapi bek tengah muda itu, serta mengakui bahwa ia tidak terlalu sering memuji Huijsen.

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Mourinho mengulas perkembangan pesat Huijsen dari Roma ke Madrid

Manajer Real Madrid, Jose Mourinho, memuji kematangan Dean Huijsen yang terus meningkat di jantung pertahanan Real Madrid. Ia mengenang sejauh mana pemain muda itu berkembang sejak keduanya bekerja sama di AS Roma. Menjelang laga La Liga melawan Alaves pada Sabtu, Mourinho menjelaskan bagaimana masa sulit di Inggris menempa Huijsen sebelum mereka kembali bekerja sama di Spanyol.

“Ketika Dean bersama saya di Roma, dia masih anak-anak dan, seperti anak-anak pada umumnya, dia punya jalan yang harus dilalui. Sulitnya Liga Primer Inggris telah membuatnya berkembang dalam banyak hal. Menurut pengamatan saya dari luar, musim lalu dia tidak menjalani musim yang bagus, tetapi karena dia sudah mengenal saya, perkembangannya menjadi lebih cepat,” kata Mourinho. “Sekarang usianya masih muda, tetapi sebagai pemain dia jauh lebih matang.”

‘Saya tidak terlalu baik kepadanya’

Meski Huijsen menyikapi kegagalannya tampil di Piala Dunia dengan positif, Mourinho menegaskan bahwa ia sengaja tidak memberinya terlalu banyak pujian agar sang bek tetap rendah hati dan bersemangat untuk berkembang.

“Dia berkembang pesat dan mampu mengatasi kekecewaan karena tidak pergi ke Piala Dunia, dengan menyikapinya secara positif,” jelas Mourinho. “Saya tidak terlalu banyak memujinya karena itu bisa berdampak buruk baginya. Cara saya memperlakukannya sebagai pelatih membantu dia karena saya tidak terlalu baik kepadanya.”

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Peran Rudiger, Konate, dan Huijsen dalam mendukung serangan Madrid

Mourinho juga menyoroti pengaruh dua rekan Huijsen yang lebih senior di lini belakang, Antonio Rudiger dan Ibrahima Konate. Ia menjelaskan bagaimana kekompakan mereka memungkinkan Real Madrid bertahan secara agresif dan memulai serangan lebih jauh ke depan.

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“Rudiger adalah rekan setim yang penting baginya, dan karakteristik Konate juga membantu ketika mereka bermain bersama,” ujarnya. “Bertahan dengan baik juga berarti membantu tim menjadi lebih baik dalam menyerang. Ketika lini belakang solid dan garis pertahanan lebih tinggi, Anda bisa menekan dengan lebih baik, dan para bek bisa memenangi duel satu lawan satu.”

Ujian lain bagi pertahanan Madrid melawan Alaves yang sedang tampil bagus

Huijsen dan lini belakang Real Madrid akan menghadapi ujian berat pada Sabtu malam melawan Alaves, yang tidak terkalahkan dalam tiga pertandingan dan diperkuat dua penyerang yang masing-masing telah mencetak enam gol, Lucas Boye dan mantan penyerang Madrid, Mariano.

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Dengan Real Madrid mengincar kemenangan ke-11 beruntun di semua kompetisi, Mourinho akan menuntut penampilan meyakinkan lainnya dari lini pertahanan di Santiago Bernabeu.