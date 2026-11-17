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Jorge Jesus membela pendekatan taktiknya setelah Portugal meraih kemenangan sengit 3-2 atas Wales di Cardiff. Meski mengamankan posisi teratas Grup A4 Nations League, pelatih Portugal itu merasa perlu menanggapi keraguan yang kian besar terhadap penampilan timnya belakangan ini.

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Jesus tanggapi mereka yang meragukannya

Suasana di sekitar tim nasional Portugal menegang setelah performa mereka menurun belakangan ini. Namun, Jesus memanfaatkan kesempatan berbicara seusai laga di Cardiff untuk mengingatkan semua orang akan pencapaian timnya. Setelah menyaksikan anak asuhnya meraih kemenangan kelima dalam enam pertandingan grup, pelatih berpengalaman itu menyoroti kritik dari luar yang semakin negatif.

"Kemenangan ini bagus karena orang-orang sudah mulai meragukan apa yang telah kami capai di sini," jelas Jesus saat berbicara kepada A Bola seusai pertandingan. Ia menekankan bahwa kemenangan tersebut memberikan dorongan kepercayaan diri yang sangat dibutuhkan saat tim bersiap menghadapi perempat-final pada Maret.

Jesus mengakui bahwa timnya masih berupaya menemukan ritme dalam beberapa aspek taktik, tetapi secara keseluruhan tetap berada di jalur yang positif. Ia memuji semangat kolektif skuad yang tetap bersatu meski berada di bawah tekanan, sembari menyoroti bahwa Portugal finis teratas dengan 15 poin dan unggul nyaman di grupnya.

Penyesuaian taktik dan kesulitan di lini pertahanan

Pertandingan di Cardiff menjadi ujian berat bagi lini belakang Portugal, yang kebobolan dua kali. Jesus mengakui bahwa meski timnya tampil bagus dalam penguasaan bola, masih ada masalah besar yang harus dibenahi saat beralih ke fase bertahan.

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Ia menjelaskan tuntutan taktiknya yang berbeda dari apa yang biasa dijalani banyak pemainnya di level klub. "Cara kami bertahan tidak mudah. Mereka yang bekerja bersama saya tahu bahwa pendekatan saya berbeda. Ini bukan hanya soal pemain secara individu. Dibutuhkan banyak kerja dan koordinasi. Namun, proses ini memungkinkan kami mengenal beberapa pemain dengan lebih baik. Antonio Silva? Saya jadi lebih mengenalnya. Ia sempat kesulitan karena di timnya saat ini ia bertahan dengan penjagaan satu lawan satu, sedangkan bersama saya tidak seperti itu. Ia sempat kesulitan, tetapi semakin percaya diri seiring berjalannya pertandingan. Ia dan Renato Veiga tak bisa dilewati," jelas Jesus.

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Menatap perempat-final

Getty Images

Lima belas menit terakhir menguji mental Portugal setelah kartu merah memaksa mereka bermain dengan sepuluh pemain. Jesus mengakui bahwa timnya tertekan pada periode itu dan tidak mampu melancarkan serangan balik yang efektif.

Jesus menutup pernyataannya dengan pesan kepada peserta lain, menegaskan bahwa Portugal tidak perlu takut kepada siapa pun. "Siapa pun yang kami dapat dalam undian, tidak masalah. Saya tidak takut kepada siapa pun, dan biarlah tim lain yang takut kepada Portugal. Saya tidak punya pilihan lawan. Portugal adalah salah satu kandidat juara karena sudah memenanginya dua kali. Kami berada di perempat-final dan akan melihat siapa yang kami dapat dalam undian," katanya dengan tegas.

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Ia menyimpulkan: "Nations League ini lebih kuat daripada Piala Eropa. Di fase grup, Anda menghadapi tim-tim besar Eropa. Di Piala Eropa, Anda menghadapi tim-tim yang tidak sebanding dengan tim-tim di Nations League. Kita lihat saja siapa yang kami dapat. Terkadang tim kuat menjadi lebih lemah dan tim yang lebih lemah menjadi lebih kuat."