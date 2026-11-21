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Kapten Liverpool Virgil van Dijk menimbulkan keraguan besar soal masa depannya di Anfield setelah mengaku belum tahu di mana ia akan bermain musim depan. Bek veteran itu memasuki bulan-bulan terakhir kontraknya saat ini dan belum menyepakati perpanjangan dengan klub asal Merseyside tersebut.

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Van Dijk bahas masa depannya yang belum pasti di Anfield

Van Dijk mengakui kiprahnya yang melegenda bersama Liverpool mungkin mendekati akhir seiring semakin dekatnya akhir kontraknya pada musim panas ini. Pemain berusia 35 tahun itu telah mengukuhkan diri sebagai salah satu bek terbaik dalam sejarah klub dan tetap menjadi pilar penting di lini belakang Liverpool, tetapi menegaskan bahwa belum ada keputusan mengenai langkah berikutnya . Meski merasa masih mampu memberikan banyak hal di level tertinggi, belum adanya kontrak baru memicu kekhawatiran di kalangan pendukung Liverpool bahwa sang kapten tengah bersiap untuk pergi.

"Yang terpenting bagi saya adalah saya merasa baik, menjaga diri, dan menurut saya masih bisa bermain selama bertahun-tahun lagi," kata pemain asal Belanda itu kepada Sky Sports. "Apa pun yang terjadi setelah musim ini, kita lihat saja nanti. Saat ini, jika ada yang mengatakan atau menyatakan bahwa mereka tahu apa yang akan saya lakukan musim depan, itu tidak benar karena saat berbicara dengan Anda sekarang, saya sendiri juga tidak tahu. Namun, saya tenang menghadapinya karena jika Anda mengenal saya, saya hanya fokus pada hal yang bisa saya kendalikan, dan saat ini itu adalah pertandingan melawan Manchester United."

Perpisahan emosional di depan mata?

Jika pemain dan klub tidak mencapai kesepakatan, bursa transfer musim panas mendatang akan menandai akhir era ketika Liverpool memenangi setiap trofi utama yang tersedia. Van Dijk bergabung dengan klub pada 2018 dan sejak itu menjadi fondasi kesuksesan Liverpool di era modern, dengan meraih dua gelar Liga Primer dan Liga Champions. Ia mengakui bahwa meninggalkan klub setelah hampir sepuluh tahun akan menjadi momen yang sangat mengharukan bagi dirinya dan orang-orang terdekatnya.

"Namun, ini perjalanan yang luar biasa. Pada musim panas ini, waktunya akan hampir 10 tahun, dan klub ini telah menjadi bagian besar dalam hidup saya. Saya akan selalu bersyukur atas segala hal yang terjadi selama tahun-tahun itu. Jika kontrak saya diperpanjang, kita lihat saja nanti. Jika tidak, saya akan berpamitan pada musim panas," tambah Van Dijk. Ketika ditanya soal perasaan yang akan menyertai kemungkinan kepergiannya, ia mengatakan: "Ya, mungkin yang paling merasakannya adalah saya dan keluarga karena ini masa yang luar biasa. Namun, saya tidak melihat terlalu jauh ke depan dan menurut saya itu juga sedikit menjadi bagian dari keberhasilan saya. Saya tidak akan mengubahnya sekarang. Apa pun yang terjadi, terjadilah. Kita lihat saja."

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Puji pemain muda Jeremy Jacquet

Meski masa depannya sendiri belum pasti, Van Dijk berperan penting dalam membimbing generasi berikutnya di Liverpool. Ia membangun kerja sama yang sangat mengesankan di lini pertahanan dengan Jeremy Jacquet, 21 tahun, yang menjadi pemain inti reguler musim ini. Sang kapten veteran memuji kematangan rekan mudanya itu dan mengatakan keduanya telah bekerja keras untuk memahami gaya bermain masing-masing, baik di tempat latihan maupun saat pertandingan.

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"Sejauh ini dia tampil luar biasa, harus saya akui," ujar Van Dijk mengenai rekannya itu. "Dia masih sangat muda, tetapi bermain seperti pemain yang sangat matang. Usianya baru 21 tahun, dia masih akan berkembang jauh lebih baik dan itu hal yang bagus. Tentu saja, saya banyak berbicara dengannya selama pertandingan, tetapi juga setelah pertandingan, saat latihan, serta pada momen-momen tertentu ketika saya merasa bisa membantunya. Sebagai pasangan bek tengah, Anda harus bisa memahami kelebihan dan terkadang kekurangan masing-masing, lalu saling melengkapi dalam hal-hal itu. Pemahaman tersebut hanya bisa didapat dengan bermain dalam pertandingan."

Membangun fondasi pertahanan yang langgeng

Keselarasan antara kapten berpengalaman dan pemain muda potensial itu menjadi salah satu hal menonjol dalam kiprah Liverpool sejauh musim ini. Van Dijk meyakini bahwa dukungan timbal balik merupakan kunci konsistensi mereka, meski ia mengingatkan Jacquet agar tetap rendah hati di tengah pujian yang terus berdatangan. Sang kapten ingin memastikan pemain muda itu mempertahankan standar tingginya, bahkan ketika menghadapi penurunan performa yang tak terelakkan dalam proses perkembangan karier.

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"Ini berjalan baik karena dia membantu saya dan saya membantunya. Memang begitulah seharusnya. Saya harus mengakui bahwa saya terkesan dengan awal kerja sama kami, dan sekarang terserah dia untuk mempertahankan level itu, menjaga konsistensi, serta tetap tenang karena mudah sekali terlena saat banyak pujian datang kepadanya, dan memang pantas dia mendapatkannya. Namun, saya tahu apa yang bisa terjadi ketika Anda menjalani satu pertandingan yang kurang baik atau tidak mencapai standar Anda. Dia hanya perlu terus maju, terus memainkan peran penting, dan menjaga kebugaran. Dengan begitu, semuanya akan berjalan cukup baik," pungkas sang kapten.