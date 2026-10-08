Ramadan Sobhi, mantan bintang Pyramids, memunculkan teka-teki soal langkah berikutnya, di tengah hukuman larangan bermain selama 4 tahun akibat kasus doping.

Badan Antidoping Dunia sebelumnya telah mengumumkan hukuman larangan bermain terhadap Ramadan Sobhi selama 4 tahun karena terbukti positifnya sampel doping yang diambil darinya.

Keputusan ini mendorong klub Pyramids untuk memutus kontrak Ramadan Sobhi secara damai, di tengah ketidakjelasan masa depannya pada periode mendatang.

Ramadan Sobhi muncul dalam wawancara singkat dengan saluran "MBC Masr", dan di dalamnya ia ditanya tentang langkah berikutnya, lalu menjawab: "Saya tidak tahu, saya belum memikirkan hal ini sampai sekarang".

Pertandingan berikutnya PYR Premier League 13.00 CMC

Ia menambahkan: "Pada periode mendatang, saya akan membicarakan segala hal yang menyangkut masa depan saya".

Mengenai laga puncak antara Zamalek dan Al Ahly, Minggu malam mendatang pada pekan keenam Liga Primer, Ramadan Sobhi, mantan pemain Al Ahly, menegaskan bahwa pertandingan itu tidak tunduk pada hitung-hitungan.

Ia menambahkan: "Pertandingan ini sulit, dan hasilnya selalu tak terduga, saat ini kedua tim telah mencapai kondisi fisik yang baik setelah menjalani 5 pertandingan di liga, saya berharap kita melihat pertandingan yang kuat".



