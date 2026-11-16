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Winger Belgia Jeremy Doku mengaku gol individunya yang memukau saat melawan Italia lahir murni dari naluri. Doku tampil gemilang ketika tim asuhan Mark van Bommel bangkit dari ketertinggalan untuk meraih kemenangan telak 4-1 di Brussel.

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Belgia bangkit dan hancurkan Italia

Belgia mengamankan posisi kedua di Grup A1 UEFA Nations League dengan kemenangan telak 4-1 atas Italia di Brussel. Meski tertinggal lebih dulu akibat gol cepat Pio Esposito, tim asuhan Mark van Bommel bangkit dengan gemilang. Gol-gol Maxim de Cuyper, Nathan Ngoy, Jeremy Doku, dan Diego Moreira membalikkan keadaan sekaligus memastikan tiket ke perempat-final.

Doku jelaskan gol spektakuler yang lahir dari naluri

Momen terbaik malam itu datang ketika Doku melewati beberapa pemain bertahan sebelum menaklukkan rekan setimnya di Manchester City, Gianluigi Donnarumma. Seusai pertandingan, sang winger, yang secara mengejutkan kritis terhadap penampilannya sendiri, mengaku tak bisa sepenuhnya menjelaskan aksi brilian tersebut.

“Saya tidak tahu apa yang terjadi, itu naluri,” kata Doku kepada RTL.

“Saya tidak tahu bagaimana saya melakukannya. Saya perlu menontonnya lagi, tetapi saya senang bisa mencetak gol.”

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Tetap kritis terhadap diri sendiri meski tampil menonjol

Meski tampil memukau dan mempersembahkan selebrasi golnya untuk Yesus, Doku tetap memasang standar tinggi saat menilai penampilannya kepada VTM seusai pertandingan.

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“Saya rasa permainan saya tidak sebagus itu,” kata Doku. “Saya terlalu sering kehilangan bola karena kesalahan bodoh. Saya mencetak gol dan melakukan beberapa aksi bagus, tetapi saya bisa bermain jauh lebih baik daripada hari ini. Terutama dengan begitu banyak ruang yang tersedia. Namun, saya sangat senang untuk tim.”

Menatap perempat-final

Dengan momentum yang kini berpihak kepada Belgia, Doku yakin kemenangan telak ini membuktikan bahwa timnya mampu bersaing dengan tim-tim elite Eropa.

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“Kami bangkit dan mencetak gol dengan mudah. Kami harus terus bermain seperti ini,” pungkas Doku.

“Kami menang dan bertahan bersama. Kami punya kelompok yang bagus, baik para pemain maupun staf, dan kami bisa meraih hal-hal besar bersama.”