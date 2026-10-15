Diego Pugno senang menjadi pemain Ajax, meski penyerang asal Italia itu bertanya-tanya bagaimana Jordi Cruyff bisa menemukan dirinya. Hal itu terungkap dalam wawancara dengan Ajax Life.

Musim panas lalu, Ajax meminjam Pugno dari Juventus. Klub asal Amsterdam itu memiliki opsi untuk membeli penyerang Italia tersebut.

Penyerang berusia 20 tahun itu sendiri tidak pernah menyangka akan pindah ke Ajax pada musim panas. "Agen saya juga terkejut. Saya bahkan tidak mencatatkan serangkaian penampilan bagus. Saya tidak tahu bagaimana Ajax bisa menemukan saya," ujarnya.

"Namun, saya sangat senang ketika Ajax menelepon. Saya langsung yakin seratus persen ingin pergi ke sana. Bukannya saya mengikuti Eredivisie dengan saksama, tetapi semua orang mengenal klub ini," lanjutnya.

Pertandingan berikutnya HAS Conference League 12.45 AJX

Pugno terutama mengingat musim 2018/19, ketika Ajax bersama Erik ten Hag mencapai semi-final Liga Champions. "Generasi saya sangat mengenal musim itu, juga karena mereka secara sensasional menyingkirkan klub saya, Juventus..."

Sejauh ini, Pugno telah bermain sembilan kali untuk Jong Ajax. Dalam penampilan tersebut, ia mencetak lima gol dan menyumbangkan dua assist.







