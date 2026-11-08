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Satu aksi dalam penampilan gemilang Stephen Curry melawan Orlando Magic membuat pelatih Warriors, Steve Kerr, sangat terpukau.

"Itu tembakan yang mustahil," kata Kerr seusai pertandingan NBA pada dini hari Minggu, merujuk pada tembakan penting bintangnya. Saat laga menyisakan 25 detik, Curry mencetak poin lewat perpaduan floater dan tembakan kait yang memantul dari papan pantul untuk membawa Warriors unggul, sebelum akhirnya menang 126:119 setelah perpanjangan waktu.

"Dia unik. Saya tidak tahu apakah ada orang lain di dunia yang bisa memasukkan tembakan seperti itu," lanjut Kerr memuji Curry. Pemain berusia 38 tahun itu menyumbang 41 poin dalam kemenangan Warriors. Catatan tersebut membuatnya akhirnya melampaui LeBron James dalam daftar khusus. Sejak ulang tahunnya yang ke-35, Curry kini telah mencetak sedikitnya 40 poin dalam 16 pertandingan NBA. James melakukannya dalam 15 pertandingan, disusul ikon NBA lainnya, Michael Jordan, dengan 12 pertandingan.

"Saya sangat bangga ketika memikirkan betapa besar kerja keras di baliknya, terutama setelah beberapa kali mengalami cedera," tegas Curry.