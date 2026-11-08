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Orlando Magic v Golden State WarriorsGetty Images
Oliver Maywurm
Diterjemahkan oleh

"Saya tidak tahu apakah ada orang lain di dunia ini yang bisa memasukkan tembakan ini": Stephen Curry membuat pelatihnya takjub

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Satu aksi dalam penampilan gemilang Stephen Curry melawan Orlando Magic membuat pelatih Warriors, Steve Kerr, sangat terpukau.

"Itu tembakan yang mustahil," kata Kerr seusai pertandingan NBA pada dini hari Minggu, merujuk pada tembakan penting bintangnya. Saat laga menyisakan 25 detik, Curry mencetak poin lewat perpaduan floater dan tembakan kait yang memantul dari papan pantul untuk membawa Warriors unggul, sebelum akhirnya menang 126:119 setelah perpanjangan waktu.

"Dia unik. Saya tidak tahu apakah ada orang lain di dunia yang bisa memasukkan tembakan seperti itu," lanjut Kerr memuji Curry. Pemain berusia 38 tahun itu menyumbang 41 poin dalam kemenangan Warriors. Catatan tersebut membuatnya akhirnya melampaui LeBron James dalam daftar khusus. Sejak ulang tahunnya yang ke-35, Curry kini telah mencetak sedikitnya 40 poin dalam 16 pertandingan NBA. James melakukannya dalam 15 pertandingan, disusul ikon NBA lainnya, Michael Jordan, dengan 12 pertandingan.

"Saya sangat bangga ketika memikirkan betapa besar kerja keras di baliknya, terutama setelah beberapa kali mengalami cedera," tegas Curry.

Ditulis olehOliver Maywurm

Koresponden sepak bola Jerman dan Eropa

Editor GOAL DE / SPOX

📝 Bio:

 Tumbuh di dekat kota Trier yang indah, kota tertua di Jerman. Setelah belajar Bahasa Jerman, saya melakukan magang di GOAL dan tampil cukup baik sehingga tak lama kemudian bisa melakukan pelatihan di Munich. Sejak 2017, saya bekerja sebagai editor di GOAL dan SPOX.

⚽ Bagaimana saya masuk ke dunia sepak bola:

Sejauh yang saya ingat, Lars Ricken muda pada pertengahan 90-an adalah pahlawan pertama masa kecil saya. Kemenangan Jerman di Euro 1996, turnamen besar pertama yang saya ikuti dengan sadar, membuat saya jatuh cinta dengan sepak bola sejak itu.

🎯 Fokus utama dalam pekerjaan saya:

Meneliti dan menulis berita (terutama berita transfer)

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🌟 Momen favorit saya dalam sepak bola:

Gol emas Oliver Bierhoff di Final Euro 1996, gol kemenangan Mario Götze di Final Piala Dunia 2014. Dan yang kurang terlihat tapi sangat berarti: Mengalami secara langsung di stadion saat usia tujuh tahun bagaimana Eintracht Trier kami menyingkirkan juara UEFA Cup Schalke dan juara Liga Champions Borussia Dortmund di DFB-Pokal.

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