“Saya tidak tahu apa yang akan terjadi”: Endrick buka suara soal masa depannya di Real Madrid dan hubungannya dengan Jose Mourinho

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Talenta muda Real Madrid, Endrick, mengakui masa depannya masih belum pasti menjelang bursa transfer Januari setelah tak kunjung mendapat menit bermain secara konsisten di Santiago Bernabeu. Pemain muda berbakat asal Brasil itu, yang pernah menjalani masa peminjaman sukses di Lyon, tetap fokus mengembangkan diri sembari menghadapi tekanan sepakbola elite Eropa.

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Ketidakpastian soal kepindahan pada Januari

Endrick menanggapi spekulasi yang kian berkembang seputar masa depannya di Madrid. Ia mengaku belum tahu di mana akan bermain setelah bursa transfer Januari. Penyerang berusia 20 tahun itu kesulitan mendapatkan menit bermain secara konsisten di ibu kota Spanyol musim ini, sehingga muncul rumor bahwa ia bisa hengkang sementara demi membantu perkembangannya. Meski perannya di lapangan terbatas, ia tetap menjadi sosok penting bagi Brasil di bawah asuhan Carlo Ancelotti saat mereka bersiap menghadapi laga persahabatan melawan Jepang dan Singapura.

“Saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada Januari, semuanya ada di tangan Tuhan,” kata mantan bintang Palmeiras itu, seperti dikutip Lance. “Saya memohon kepada Tuhan agar diberi ketenangan untuk bisa melakukan yang terbaik bagi karier saya. Saya pikir apa pun yang akan terjadi, akan terjadi. Terlepas dari apa pun yang terjadi, saya akan tetap membumi agar bisa melakukan yang terbaik, bukan demi Endrick, melainkan demi Endrick sebagai pemain.”

Siap memperjuangkan tempatnya

Endrick kembali menegaskan bahwa ia senang menjalani kehidupan di ibu kota Spanyol dan merasa sepenuhnya betah di Madrid. Namun, pemain muda Brasil itu juga menegaskan bahwa ia akan “melakukan segalanya untuk memajukan” kariernya. Sang penyerang tidak ingin panik soal perkembangannya dan menekankan bahwa ia tidak perlu mengambil langkah drastis untuk meraih kesuksesan. Fokus utamanya tetap sederhana: ia hanya ingin kembali ke lapangan dan bermain sepakbola.

“Saya tidak perlu terburu-buru seperti itu, sampai-sampai terjun dari tebing, karena usia saya baru 20 tahun. Saya perlu melihat apa yang akan terjadi dan saya hanya ingin bermain. Saya hanya ingin bahagia, saya hanya ingin bisa membantu rekan-rekan setim, mencetak gol, memberi assist, seperti yang bisa saya lakukan di Lyon,” ujarnya.

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Hubungan dengan Jose Mourinho

Meski menit bermainnya terbatas, Endrick melontarkan pujian kepada sosok yang saat ini memimpin tim dari pinggir lapangan di Bernabeu, Jose Mourinho. Pemain Brasil itu mengungkapkan bahwa pelatih asal Portugal tersebut menaruh perhatian secara pribadi pada kesejahteraannya, yang membantunya menyesuaikan diri dengan kehidupan di Madrid. Penyerang muda itu menghargai kedekatan pribadi yang dibangun Mourinho. Menurutnya, interaksi mereka kerap tidak berkaitan dengan pembahasan taktik ataupun urusan sepakbola.

Pertandingan berikutnya RMA LaLiga 15.00 CEL

“Mourinho adalah sosok yang sangat saya percayai karena setiap hari ia menemui saya, berbicara dengan saya, menanyakan kabar saya, tetapi tidak pernah soal sepakbola. Ia selalu bertanya tentang kehidupan saya, bagaimana kehidupan pribadi saya berjalan. Saya sangat menghargai itu karena ia salah satu pelatih pertama yang mendatangi saya, berbicara dengan saya, dan membuat saya merasa sangat diterima. Saya sangat berterima kasih kepadanya untuk itu,” kata Endrick.

Ingin kembali merasakan kebahagiaan seperti dulu

Keinginan Endrick untuk mendapatkan menit bermain didorong oleh pengalaman sebelumnya, ketika ia merasa berada di puncak kemampuannya. Ia mengenang masa-masanya di Lyon dengan penuh kehangatan, seraya mengisyaratkan bahwa bermain secara rutin penting bagi kondisi mental dan performanya. Bagi pemain sekalibernya, duduk di bangku cadangan merupakan situasi yang asing dan membuat frustrasi. Hal itu mendorongnya berbicara terus terang tentang langkahnya ke depan. “Tidak diragukan lagi, itu salah satu hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidup saya. Saat itulah saya merasa paling bahagia,” tuturnya.