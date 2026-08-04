Direktur olahraga Real Madrid sebelumnya, Jorge Valdano asal Argentina, memecah keheningannya terkait kembalinya pelatih Portugal Jose Mourinho untuk melatih Los Blancos, seraya menegaskan bahwa waktu telah mengubah semua orang, dan apa yang terjadi di masa lalu belum tentu akan terulang.

Dalam sebuah wawancara yang dilakukan surat kabar Portugal "A Bola" dengannya, kemarin Senin, Valdano berbicara secara terbuka tentang kembalinya Mourinho ke Santiago Bernabeu setelah sekitar 15 tahun dari pengalaman mereka bersama yang berakhir dengan ketegangan dan pengunduran diri pria Argentina itu dari jabatannya sebagai direktur olahraga pada 2011.

Semua orang berubah setelah 15 tahun

Ketika Valdano ditanya tentang kemungkinan keberhasilan "The Special One" dalam memimpin Real Madrid meraih gelar Liga Champions kali ini, ia berkata: "Sudah berlalu sekitar 15 tahun: sepak bola tidak lagi seperti dulu, masyarakat tidak lagi seperti dulu, Florentino tidak lagi seperti dulu, dan tentu saja Mourinho pun tidak akan seperti dulu. Jadi, kita akan lihat apa yang akan terjadi."

Pernyataan Valdano mencerminkan pandangan realistis terhadap perkembangan peristiwa dan karakter selama tahun-tahun yang telah berlalu, sebagai isyarat bahwa pengalaman penuh ketegangan sebelumnya antara dirinya dan Mourinho tidak seharusnya menjadi tolok ukur untuk menilai fase yang baru.

Pilihan terbatas bagi Florentino

Terkait jenis pelatih yang dibutuhkan Real Madrid setelah kepergian pelatih Spanyol Xabi Alonso, yang memimpin tim selama dua musim terakhir tanpa meraih satu gelar pun, Valdano mengambil sikap netral.

Pria Argentina itu berkata: "Florentino memilih jenis pelatih yang berbeda, dan kenyataannya adalah pilihan yang tersedia bagi Real Madrid sedikit. Pilihannya semakin menipis. Saya tidak tahu apa manfaat kembalinya Jose Mourinho ke tanggung jawab ini; hanya klub yang tahu."

Pernyataan Valdano mengisyaratkan bahwa keputusan untuk merekrut Mourinho datang di tengah terbatasnya pilihan yang tersedia bagi presiden klub Florentino Perez, terutama setelah dua musim tanpa gelar yang mendorong manajemen mencari solusi yang cepat dan efektif.

Saya tidak menyimpan dendam kepada siapa pun

Di akhir pembicaraannya, Valdano secara singkat mengenang masa kerjanya yang penuh ketegangan bersama Mourinho di Real Madrid antara tahun 2010 dan 2011, yang berakhir dengan pengunduran dirinya dari jabatan direktur olahraga akibat perselisihan dengan pelatih Portugal itu seputar wewenang dan pengelolaan tim.

Pria Argentina itu menegaskan bahwa ia telah melewati semua perselisihan tersebut, seraya berkata: "Saya adalah orang yang paling sedikit menyimpan dendam di dunia; perselisihan tidak berlangsung lama bagi saya, dan saya melewatinya dengan sangat mudah."