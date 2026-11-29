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Pelatih Manchester City, Enzo Maresca, mengungkap alasan di balik pencoretan bintang asal Prancis Rayan Cherki dari laga melawan Arsenal. Ia menjelaskan bahwa keputusan itu diambil karena dirinya tidak puas dengan performa sang pemain dalam latihan beberapa hari terakhir.

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Manchester City bertandang ke markas Arsenal di Stadion Emirates pada Minggu malam ini sebagai penutup pekan ke-12 Liga Primer Inggris.

Arsenal memuncaki klasemen Liga Primer dengan koleksi 28 poin, unggul 6 poin atas Manchester City yang menempati peringkat ketiga.

Dalam wawancara dengan Sky Sports sebelum pertandingan, Maresca menjelaskan bahwa pencoretan Cherki tidak berkaitan dengan masalah kedisiplinan apa pun. Ia menegaskan bahwa performa sang pemain dalam latihan menjadi faktor penentu absennya dari laga tersebut.

Pelatih Manchester City itu mengatakan mengenai keputusannya, seperti dikutip BBC: "Sejak awal latihan sudah sangat jelas bahwa keputusan saya dipengaruhi oleh apa yang ia tunjukkan. Sederhananya, saya tidak menyukai penampilannya dalam beberapa hari terakhir."

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Ia menambahkan: "Ini bukan soal kedisiplinan. Latihan harian sangat penting. Tidak terjadi apa-apa, dan tidak perlu membesar-besarkan masalah."

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Maresca berupaya meredam polemik seputar absennya sang pemain. Ia menegaskan bahwa keputusannya hanya berlaku untuk laga kali ini dan tidak berarti ada masalah berkepanjangan dengan Cherki ataupun bahwa sang pemain tidak lagi masuk dalam rencananya ke depan.

Ia melanjutkan: "Kami berusaha untuk lebih solid. Itu ide yang bagus, tetapi kami telah memainkan pertandingan-pertandingan yang bagus musim ini bersama Cherki. Ini hanya soal pertandingan hari ini."

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Pernyataan Maresca ini menegaskan bahwa persaingan untuk masuk susunan pemain inti tidak hanya bergantung pada kemampuan teknis para pemain, tetapi juga pada apa yang mereka tunjukkan dalam latihan sehari-hari. Karena itu, menjaga performa menjadi syarat utama untuk mendapatkan kesempatan bermain.

Mengenai pentingnya laga melawan Arsenal, pelatih Manchester City itu menegaskan bahwa timnya turun ke lapangan dengan tujuan meraih kemenangan , seraya menilai laga ini sebagai kesempatan penting untuk mengukur kondisi tim dan kemampuannya bersaing di tengah situasi saat ini.

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Maresca mengatakan: "Ini kesempatan yang bagus. Kami di sini untuk memenangi pertandingan, dan itu tidak akan berubah. Pada tahap ini, dalam konteks membangun tim, penting bagi kami untuk melihat di mana posisi kami, bagaimana kami bersaing, dan bagaimana kami menghadapi situasi di sekitar kami."

Ketika ditanya apakah kemenangan dalam laga ini merupakan keharusan bagi timnya, sang pelatih menegaskan bahwa targetnya tidak berubah, tetapi ia lebih memilih menghadapi setiap laga secara terpisah.

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Ia menutup pernyataannya dengan mengatakan: "Kami selalu berusaha menang, tetapi seperti yang sudah saya katakan berkali-kali, hal terpenting adalah menjalani segala sesuatunya hari demi hari."