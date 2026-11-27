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Jose Mourinho menolak perbandingan Jude Bellingham dengan Zinedine Zidane setelah Real Madrid menang telak 5-1 atas PSV Eindhoven di Liga Champions. Dalam konferensi pers pada Jumat, pelatih asal Portugal itu menanggapi perbincangan yang kian ramai dengan pandangan terukur tentang cara menilai kedua gelandang tersebut.

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Mourinho menolak perbandingan dengan Zidane

Mourinho enggan terlibat dalam perdebatan yang kian ramai soal perbandingan Bellingham dengan Zidane. Perbandingan itu muncul pada awal pekan ini setelah gelandang Inggris tersebut tampil menonjol di kompetisi Eropa.

Bellingham mendapat banyak pujian setelah Madrid menang 5-1 atas PSV di Liga Champions pada Selasa. Penampilannya yang dominan membuat sejumlah pengamat menyamakannya dengan gelandang serang legendaris asal Prancis itu. Namun, ketika ditanya soal perbandingan tersebut dalam sesi bersama media pada Jumat, Mourinho menegaskan bahwa ia tidak ingin mengadu keduanya.

Beda era, sama-sama di jajaran elite

Alih-alih membandingkan kualitas kedua gelandang itu, pelatih asal Portugal tersebut menekankan bahwa masing-masing harus dinilai berdasarkan eranya sendiri. Mourinho menilai perbedaan generasi membuat perbandingan langsung tidak ada gunanya.

"Saya tidak suka membandingkan pesepakbola dari generasi yang berbeda," kata Mourinho kepada wartawan pada Jumat. "Zidane adalah salah satu yang terbaik di generasinya, dan Jude sudah menjadi salah satu yang terbaik di generasinya."

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Catatan impresif dan sikap rendah hati Bellingham

Pujian untuk Bellingham didukung oleh konsistensi penampilannya sepanjang musim ini. Pada usia baru 23 tahun, gelandang tersebut sudah mencetak tujuh gol dalam 18 penampilan di semua kompetisi bersama Madrid musim ini.

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Penampilannya saat Madrid melesakkan lima gol ke gawang PSV semakin menyita perhatian. Namun, terlepas dari perkembangan pesat dan pengaruhnya yang kian besar di Madrid, pemain timnas Inggris itu tetap rendah hati mengenai posisinya dalam sejarah sepakbola.

Ketika sebelumnya dihadapkan pada perbandingan yang sama, Bellingham sendiri meredam pujian tersebut dengan menegaskan bahwa Zidane "jauh lebih baik" darinya.

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Fokus menghadapi Alaves

Bellingham dan rekan-rekan setimnya tengah bersiap menghadapi Deportivo Alaves di Santiago Bernabeu dalam pertandingan liga berikutnya. Pemain timnas Inggris itu akan berusaha kembali berkontribusi bagi Real Madrid, yang mengincar tiga poin penuh di hadapan pendukungnya sendiri. Madrid saat ini berada di peringkat kedua klasemen dengan 33 poin dari 13 pertandingan, tertinggal tiga poin dari pemuncak klasemen Barcelona.