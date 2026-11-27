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Manajer Chelsea Xabi Alonso membantah kritik mantan rekan setimnya di Liverpool, Jamie Carragher, terhadap pertahanan timnya. Carragher menilai klub London barat itu menghadapi masalah besar di lini belakang yang bisa menggagalkan ambisi mereka di Liga Champions.

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Alonso tetap mendukung Colwill dan Fofana setelah kekalahan telak dari Leeds

Setelah kalah 4-1 di kandang dari Leeds akhir pekan lalu, catatan pertahanan Chelsea mendapat sorotan tajam. Kekalahan itu membuat Chelsea berada di peringkat kedelapan Liga Primer, dengan hanya satu kemenangan dalam lima pertandingan di semua kompetisi.

Hanya Coventry serta dua tim terbawah, Crystal Palace dan Manchester United, yang kebobolan lebih banyak daripada Chelsea, yang telah kemasukan 20 gol dalam 11 pertandingan liga. Setelah Levi Colwill dan Wesley Fofana dipasangkan saat menghadapi Leeds, pengamat Sky Sports Carragher mendesak Chelsea memperkuat skuad pada Januari.

Carragher pertanyakan kepemimpinan duet bek, Alonso membantah

Dalam Monday Night Football, Carragher mempertanyakan kekuatan fisik dan kepemimpinan keduanya. "Chelsea punya masalah besar di posisi bek tengah. Jika mereka tidak mengubahnya pada Januari, mereka akan menghadapi masalah besar untuk mencapai posisi yang menurut mereka seharusnya bisa diraih musim ini terkait Liga Champions," katanya. "Sebagai duet, mereka tidak akan pernah cocok karena mereka tidak cukup kuat secara fisik dan tidak ada pemimpin sejati di sana."

Saat dimintai tanggapan dalam konferensi pers Kamis, Alonso membela para pemainnya. "Saya harus membantahnya. Saya tidak sependapat dengan Carra," katanya. "Tentu saja, Anda bisa tampil buruk dalam suatu pertandingan. Kami tidak bermain bagus [melawan Leeds]. Namun, saya pernah melihat mereka (Colwill dan Fofana) bermain bagus dan menunjukkan performa yang baik.

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"Itulah tujuan dan tantangannya: tampil konsisten dan konsisten dalam hal-hal mendasar, serta tidak mengalami penurunan dalam pertandingan tertentu ketika menghadapi lawan yang tangguh."

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Serangan menjanjikan terhambat rapuhnya pertahanan

Ketika fit, Cole Palmer, Morgan Rogers, dan Joao Pedro membuat serangan Chelsea tampil menarik, tetapi kesalahan di lini pertahanan terus menghambat kemajuan tim. Alonso menerima tanggung jawab dan menekankan bahwa skuadnya membutuhkan waktu untuk beradaptasi.

"Tidak ada alasan untuk tidak tampil lebih baik," katanya. "Kami masih dalam proses. Kami sedang melangkah, bergerak maju, tetapi perlu waktu sampai hal itu benar-benar menjadi bagian dari DNA tim. Saya bertanggung jawab penuh atas tim dan penampilan mereka. Kami harus menunjukkan [peningkatan saat melawan Nottingham Forest], bukan sekadar bicara. Bicara itu mudah. Yang penting adalah penampilan di lapangan.

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"Kami ingin kembali merasakan soliditas yang sebelumnya kami miliki. Semoga ini hanya terjadi sekali dan kami tidak ingin mengulanginya."

Cedera membatasi pilihan Alonso untuk menghadapi Forest

Pertandingan melawan Forest pada Jumat menjadi ujian langsung, meski cedera membuat Alonso hanya punya sedikit ruang untuk merotasi pemain. Para bek Reece James, Maxence Lacroix, dan Jorrel Hato masih absen, sehingga Colwill dan Fofana kemungkinan besar tetap mempertahankan tempat mereka.

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Penyerang andalan Joao Pedro juga masih absen, menjadi pukulan lain bagi tim, tetapi gelandang Moises Caicedo telah dinyatakan fit untuk bermain.