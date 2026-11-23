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Florian Wirtz menepis anggapan bahwa Liverpool sibuk memikirkan juara Premier League, Arsenal, setelah tampil dominan melawan Manchester United. Pemain timnas Jerman itu menjadi bintang saat Liverpool menghancurkan rival sengitnya di Anfield pada Minggu sore.

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Kemenangan telak di Anfield tambah derita Pochettino

Liverpool memberi Mauricio Pochettino awal yang buruk sebagai pelatih Manchester United. Tim tamu sudah berantakan dalam 15 menit pertama. Kesalahan Matthijs de Ligt dan Leny Yoro di lini belakang membuat Dominik Szoboszlai mencetak gol pembuka pada menit ke-10, sebelum wasit Samuel Barrott mengganjar Yoro dengan kartu merah langsung.

Wirtz menggandakan keunggulan tiga menit kemudian lewat penyelesaian yang berani, sedangkan gol Rio Ngumoha dan Victor Munoz pada babak kedua memastikan kemenangan telak tersebut. Pochettino, yang tampak frustrasi, kemudian mengkritik kepemimpinan wasit saat berbicara kepada media selepas pertandingan .

Wirtz puji dua pelatih setelah tampil gemilang

Terpilih sebagai pemain terbaik pertandingan, Wirtz berbicara tentang atmosfer Anfield dan perkembangan Liverpool dalam wawancaranya dengan Sky Sports.

"Sangat bagus. Atmosfer setelah pertandingan begitu bagus. Kami bisa menikmatinya dan ini sungguh sore yang menyenangkan," kata Wirtz. "Saya merasa sangat baik, tetapi itu juga karena tim terus berkembang dan menjadi lebih baik. Dengan menjadi bagian dari tim ini, Anda juga menjadi lebih baik, jadi saya menikmatinya."

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Ia juga menyebut pelatih klub Andoni Iraola dan pelatih Jerman Jurgen Klopp turut membantu meningkatkan performanya.

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"Keduanya pelatih yang sangat bagus dan saya senang bermain di bawah arahan mereka," tambahnya. "Mereka memiliki kelebihan yang berbeda dan saya senang, serta patut bersyukur, bisa dilatih oleh dua pelatih seperti mereka."

Persaingan gelar terbuka saat para rival tersandung

Setelah 10 pertandingan, kemenangan itu membuat Liverpool unggul empat poin atas Bournemouth yang berada di posisi kelima dan hanya terpaut satu poin dari Manchester City serta Brighton. Ketika juara bertahan Arsenal kehilangan poin di markas Newcastle setelah gagal mempertahankan keunggulan pada babak pertama, Wirtz menegaskan bahwa perhatiannya tertuju kepada seluruh tim di tiga besar.

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"Ya, [kemenangan ini] jelas penting hari ini, juga untuk posisi di klasemen," jelas Wirtz. "Saya rasa banyak tim di papan atas tidak menang akhir pekan ini, jadi bagus kami bisa memanfaatkan kesempatan itu. Kartu merah tentu sedikit memengaruhi pertandingan, tetapi kami menerimanya. Kami mendapatkannya berkat pergerakan Alex [Isak], jadi ya, sangat bagus."

Ketika ditanya secara langsung apakah Liverpool memikirkan upaya mengejar Arsenal, ia menjawab: "Eh, saya tidak sedang membicarakan Arsenal... semua tim, entahlah, dari posisi satu sampai tiga. Jadi kami tahu, kami tidak banyak membicarakannya, tetapi saya rasa semua orang tahu ini kesempatan besar untuk meraih poin. Saya senang kami memanfaatkan kesempatan ini."

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Derbi Merseyside menanti, United berupaya bangkit

Liverpool akan bertandang ke markas Everton dalam derbi Merseyside Minggu depan. Kemenangan akan membuat mereka hanya terpaut empat poin dari Arsenal sebelum Arsenal menjamu Manchester City pada sore harinya. Jika mampu memanfaatkan peluang itu, tim asuhan Iraola bisa semakin mengukuhkan diri sebagai penantang serius dalam perebutan gelar.

Sementara itu, Pochettino harus segera membenahi pertahanan United yang telah kebobolan 34 gol di semua kompetisi, catatan terburuk di antara tim-tim dari lima liga top Eropa. United, yang hanya unggul satu poin atas Crystal Palace di dasar klasemen, akan bertandang ke markas Sporting pada pertengahan pekan sebelum menjamu Brentford enam hari lagi.