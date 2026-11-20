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Pelatih kepala Real Madrid Jose Mourinho menolak mengomentari talenta muda JJ Gabriel, yang masih menunggu persetujuan FIFA untuk pindah dari Manchester United. Pelatih asal Portugal itu menegaskan bahwa fokusnya hanya tertuju pada para pemain yang berlatih bersamanya setiap hari.

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Mourinho tepis pertanyaan soal JJ Gabriel

Pelatih Real Madrid Jose Mourinho menolak mengomentari JJ Gabriel ketika ditanya tentang situasi pemain muda tersebut. Gabriel tetap berlatih di Madrid sambil menunggu FIFA menyetujui kepindahannya dari Manchester United.

Mourinho menjawab singkat dan lugas, dengan membedakan secara tegas para pemain yang ditanganinya setiap hari dari pemain di luar kelompok kerjanya. Ia tidak memberikan perkiraan waktu ataupun penilaian mengenai kepindahan yang masih tertunda itu.

Fokus tetap pada pemain dalam skuad

Mourinho menjelaskan bahwa kedekatannya terbangun dengan para pemain yang ia latih setiap hari di lapangan. Tanpa hubungan kerja sehari-hari, ia merasa tidak perlu menyampaikan pandangannya secara terbuka.

"Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Saya tidak punya kedekatan," kata Mourinho. "Saya punya kedekatan dengan para pemain saya, dengan mereka yang bekerja bersama saya setiap hari, dengan mereka yang tersedia untuk saya. Saya tidak punya kedekatan dengan pemain yang tidak bekerja bersama saya."

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Tantangan menyusun skuad

Sikap Mourinho mencerminkan fokus yang lebih luas pada pengelolaan para pemain yang sudah tersedia baginya di tengah jadwal pertandingan yang padat. Dengan Real Madrid harus menjalani La Liga, Liga Champions, dan ajang piala domestik, kesiapan sehari-hari lebih diutamakan daripada pembicaraan soal transfer pemain di luar skuad.

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Sang pelatih berulang kali menekankan pentingnya membangun skuad dengan banyak pilihan, alih-alih berkutat pada kabar di luar tim. Hingga dokumen dan persetujuan di pihak lain rampung, perhatiannya tetap tertuju pada anggota skuad saat ini.

Menunggu persetujuan FIFA

JJ Gabriel terus berlatih di Madrid sambil menunggu FIFA menyelesaikan persetujuan atas transfernya dari Manchester United. Peran resmi apa pun di klub atau keterlibatannya dalam tim Real Madrid bergantung pada keluarnya persetujuan tersebut.

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Sementara itu, Mourinho dan stafnya melanjutkan persiapan di lapangan untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.