Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Legenda Prancis Thierry Henry mengungkapkan bahwa Inggris sempat berupaya keras merekrut Michael Olise dari Bayern Munich sebelum sang pemain menjalani debut bersama timnas Prancis.

Pada musim panas 2024, Henry selaku pelatih mempersiapkan timnas Prancis U-23 untuk tampil di Olimpiade Paris. Olise masuk dalam skuadnya, tetapi Inggris ingin mengajaknya tampil di Piala Eropa yang digelar tak lama sebelumnya di Jerman. "Michael menelepon saya setiap hari untuk membicarakan keikutsertaannya di Olimpiade, meskipun timnas Inggris menginginkannya untuk Piala Eropa. Namun, saya tidak perlu meyakinkan siapa pun," kata Henry dalam podcast Kampo.

Karena latar belakang keluarganya, Olise memenuhi syarat untuk membela empat tim nasional sekaligus: Prancis, Inggris, Aljazair, dan Nigeria. Namun, di level junior ia hanya membela tim-tim Prancis. Karena itu, menurut Henry, beralih ke Three Lions sama sekali tidak pernah menjadi pilihan baginya. "Michael Olise adalah penggemar berat timnas Prancis sejak kecil," kata mantan bintang dunia tersebut.

Patrick Vieira, mantan bintang Prancis lainnya, juga pernah berbicara dengan Olise mengenai pilihannya. "Ia menjelaskan kepada saya bahwa menurutnya ia memiliki peluang lebih besar untuk menjadi juara dunia bersama Prancis daripada bersama Inggris," ujar Vieira kepada surat kabar olahraga L'Equipe. Namun, kedua negara gagal mewujudkan ambisi mereka di Piala Dunia musim panas ini: Prancis bersama Olise maupun Inggris sama-sama tersingkir di semifinal.

Iklan Iklan

Olise menjalani debut bersama timnas senior Prancis pada September 2024 di bawah asuhan Didier Deschamps. Pada musim gugur, ia telah mengukuhkan tempatnya lewat penampilan dalam pertandingan resmi Nations League, sehingga kemungkinan berganti tim nasional pun segera tertutup. Kini ia telah mencatatkan 29 penampilan bersama timnas (11 gol) dan menjadi pemain reguler dalam tim asuhan pelatih baru timnas, Zinedine Zidane.