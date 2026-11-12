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Legenda Prancis Thierry Henry mengungkapkan bahwa Inggris pernah berupaya keras mendapatkan Michael Olise dari Bayern Munich sebelum sang pemain menjalani debut bersama timnas Prancis.

Pada musim panas 2024, Henry selaku pelatih menyiapkan timnas Prancis U-23 untuk tampil di Olimpiade Paris. Olise masuk dalam skuadnya, tetapi Inggris ingin mengajaknya tampil di Piala Eropa yang berlangsung tak lama sebelumnya di Jerman. "Michael menelepon saya setiap hari untuk bercerita soal keikutsertaannya di Olimpiade, meskipun timnas Inggris menginginkannya untuk Piala Eropa. Namun, saya tidak perlu meyakinkan siapa pun," kata Henry dalam siniar Kampo.

Berkat latar belakang keluarganya, Olise memenuhi syarat untuk membela empat tim nasional: Prancis, Inggris, Aljazair, dan Nigeria. Namun, di level junior ia hanya membela tim-tim nasional Prancis. Karena itu, menurut Henry, beralih membela Inggris sama sekali bukan pilihan baginya. "Michael Olise sudah menjadi penggemar berat timnas Prancis sejak kecil," kata mantan bintang dunia tersebut.

Mantan bintang Prancis lainnya, Patrick Vieira, juga pernah berbicara dengan Olise mengenai pilihannya. "Ia menjelaskan kepada saya bahwa menurutnya peluang untuk menjadi juara dunia lebih besar bersama Prancis daripada Inggris," kata Vieira kepada surat kabar olahraga L'Equipe. Namun, upaya kedua negara itu kandas di Piala Dunia pada musim panas ini: Baik Prancis bersama Olise maupun Inggris tersingkir di semifinal.

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Olise menjalani debut bersama timnas senior Prancis di bawah pelatih Didier Deschamps pada September 2024. Ia lalu mengukuhkan tempatnya di tim lewat penampilan dalam laga kompetitif Nations League pada musim gugur, sehingga kemungkinan untuk berganti tim nasional pun segera tertutup. Kini, ia telah mencatatkan 29 penampilan bersama timnas (11 gol) dan menjadi pemain inti dalam skuad pelatih timnas yang baru, Zinedine Zidane.