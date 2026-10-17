Pelatih asal Cile, Manuel Pellegrini, yang menukangi Real Betis, melancarkan serangan keras kepada pengadil Ricardo de Burgos Bengoetxea, setelah timnya takluk dari Barcelona dengan skor 5-2 pada pekan kesembilan Liga Spanyol. Ia menuding keputusan-keputusan perangkat pertandingan sangat menentukan jalannya laga, dan menilai timnya dirugikan akibat anulir gol Giovani Lo Celso serta kartu merah yang diterima Facundo Bernal.

Dalam pernyataannya kepada jaringan "DAZN", Pellegrini mengungkapkan kemarahannya atas keputusan-keputusan yang terjadi di Stadion La Cartuja, sambil menegaskan bahwa ia tidak bisa memahami alasan di baliknya, terutama terkait protesnya atas pembatalan gol Lo Celso karena adanya handball pada diri Cucho Hernandez, di samping pelanggaran yang menurutnya mendahului salah satu gol Barcelona.

Pelatih asal Cile itu berkata: "Keputusan-keputusan itu tidak bisa dipahami, saya tidak mampu memahaminya. Sebuah gol dibatalkan karena handball yang tidak disengaja oleh Cucho, setelah bola membentur tangannya. Sebaliknya, pada gol ketiga Barcelona, salah satu pemain menempatkan kakinya di atas kepalanya, dan berakhir dengan kartu merah untuknya. Ada juga dorongan dan provokasi dari Lamine Yamal. Ini keputusan-keputusan yang sangat besar pengaruhnya."

Pellegrini menambahkan bahwa ia tidak menemukan penjelasan atas apa yang terjadi selama pertandingan, meski ia percaya kedua tim masuk ke laga dengan tujuan menyajikan sepak bola yang kompetitif. Ia menjelaskan: "Saya memahami bahwa wasit mungkin sedikit terganggu, tetapi kedua tim berkomitmen untuk bermain sepak bola, dan saya tidak melihat alasan untuk menerapkan keputusan-keputusan ini dengan cara seperti itu."

Pellegrini membela Cucho

Pelatih Real Betis itu secara khusus mengkritik keras keputusan pembatalan gol Giovani Lo Celso, setelah teknologi video asisten "VAR" turun tangan untuk memanggil wasit ke layar dan meninjau handball yang terjadi dalam proses pembangunan serangan, sebelum akhirnya ia memutuskan membatalkan gol yang seharusnya memberi tim Andalusia itu gol penyeimbang.

Pellegrini menjelaskan sudut pandangnya soal insiden tersebut: "Cucho berusaha menjangkau bola, lalu ia didorong pemain Barcelona, sehingga bola membentur tangannya. Itu bukan handball yang disengaja; ia akan menghentikan bola dengan dadanya, tetapi bola justru membentur tangannya. Sayangnya, kejadian seperti ini merugikan permainan."

Kartu merah merusak pertandingan

Kritik Pellegrini tidak berhenti pada gol Lo Celso, tetapi juga merambah ke kartu merah Facundo Bernal pada babak kedua, menyusul perselisihannya dengan Lamine Yamal, dalam insiden yang memperlihatkan dorongan dari pemain sayap Barcelona dan respons pemain Betis dengan memegang kepalanya, sebelum wasit mengeluarkan kartu merah untuk Bernal.

Pelatih Betis itu menilai kartu merah tersebut mengubah wajah pertandingan, setelah timnya sebelumnya mampu bersaing dengan Barcelona sebelum bermain dengan jumlah pemain yang berkurang. Ia menuturkan bahwa timnya memiliki elemen-elemen teknis yang mampu mengancam lawan dan menciptakan peluang.

Pellegrini berkata: "Kami memiliki pemain-pemain yang sangat penting, dan kami punya gagasan yang jelas soal penguasaan bola. Fornals, Lo Celso, dan lainnya adalah pemain dengan bakat teknis yang besar. Skor saat itu 2-1, dan Bellerin berada dalam duel satu lawan satu, tetapi kartu merah merusak pertandingan. Itulah perbedaannya."

Pelatih asal Cile itu menambahkan bahwa timnya menampilkan performa yang seimbang melawan Barcelona ketika kedua tim masih bermain dengan jumlah pemain lengkap, dan menilai hasil akhir saja tidak mencerminkan sifat persaingan yang terjadi dalam pertandingan sebelum insiden kartu merah.

Pellegrini menutup pernyataannya: "Tentu saja, ketika kami bermain 11 pemain melawan 11, kami bersaing secara setara. Pertandingan berjalan seimbang, dan tidak mudah bermain melawan Barcelona. Kami mendapatkan peluang-peluang yang sangat jelas, dan hingga skor menjadi 3-2, semuanya berimbang melawan tim yang dianggap terbaik di Spanyol."