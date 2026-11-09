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Bek Manchester United Patrick Dorgu mengaku tak bisa banyak bersukacita atas gol penyeimbang dramatisnya pada menit ke-96 dalam hasil imbang 4-4 yang berlangsung kacau saat menjamu Aston Villa, Minggu. Meski dua kali berhasil mengejar ketertinggalan dua gol di Old Trafford, tim asuhan Michael Carrick yang tengah kesulitan tetap terjebak di zona degradasi Premier League menjelang jeda internasional.

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Sundulan di pengujung laga selamatkan satu poin dalam pertandingan kacau

Dorgu menyundul bola dari sepak pojok menjadi gol pada menit keenam waktu tambahan, setelah Joshua Zirkzee mencetak gol empat menit sebelumnya untuk menyelamatkan tim asuhan Michael Carrick. Setelah turun ke tiga besar terbawah menyusul kemenangan Nottingham Forest atas Manchester City pada Sabtu, tuan rumah menjadi tim pertama di Liga Primer yang dua kali menghapus defisit dua gol dalam satu pertandingan. Meski begitu, satu poin tersebut membuat mereka masih tertinggal satu poin dari zona aman.

Bek sayap tuntut respons bersama dari ruang ganti

Tim asuhan Unai Emery unggul 2-0 dalam empat menit pertama setelah Alysson menaklukkan Senne Lammens, sebelum Nicolas Jackson menyambar bola muntah menjadi gol. Meski Bruno Fernandes mencetak gol lewat penalti pada menit ke-16 setelah Boubacar Kamara melanggar Matheus Cunha, dan mantan gelandang Villa Youri Tielemans menyamakan kedudukan dari umpan tarik Noussair Mazraoui pada menit ke-44, Dorgu tetap frustrasi setelah peluit akhir.

Berbicara kepada Sky Sports, Dorgu mengatakan: "Saya tidak senang. Kami berada dalam situasi buruk. Kami harus berjuang bersama untuk keluar dari situasi ini. Hasil imbang lebih baik daripada kekalahan, tetapi kami memiliki peluang yang lebih baik. Semua orang harus bercermin dan bertanya apakah mereka sudah berbuat cukup. Kami harus berjuang untuk manajer, untuk klub, dan keluar dari situasi ini bersama-sama.

"Tentu saja rasanya menyakitkan [berada di zona degradasi]. Masih ada banyak pertandingan, dan kami membutuhkan semua pemain kembali dalam kondisi siap setelah jeda internasional serta mulai meraih kemenangan."

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Kelengahan pertahanan membayangi kebangkitan bersejarah

Villa kembali menguasai pertandingan setelah turun minum melalui penalti John McGinn pada menit ke-48 menyusul pelanggaran Diogo Dalot terhadap Alysson, sebelum Leon Goretzka menyodok bola menjadi gol pada menit ke-53 setelah Leny Yoro dan Lammens gagal menghalau tendangan bebas. Namun, United menempuh jarak 120,8 km, yang terjauh di bawah Carrick pada 2026, untuk bangkit dari ketertinggalan dua gol untuk ketiga kalinya dalam sepekan setelah kemenangan atas Roma pada Selasa.

Berbicara kepada BBC Match of the Day mengenai Dorgu, Carrick menambahkan: "Senang memilikinya dan kami berhati-hati dalam memainkannya. Dia masuk dan membawa perubahan. Tentu saja kami harus memperbaiki posisi kami saat ini. Jika kami lebih solid, pasti ada banyak hal dari tiga pertandingan terakhir yang bisa menjadi bekal kami ke depan."

Jeda internasional mendahului perjuangan menghindari degradasi

Kedua klub kini menjalani jeda dua pekan untuk pertandingan internasional, dengan kekecewaan berbeda yang harus diatasi. Villa melewatkan kesempatan naik ke posisi kedelapan setelah gagal mempertahankan keunggulan pada akhir laga, sementara Carrick masih mendapat tekanan untuk membenahi pertahanan timnya yang kacau. United harus mengubah kebangkitan penuh semangat mereka menjadi kemenangan ketika kompetisi domestik kembali bergulir agar bisa keluar dari tiga besar terbawah.