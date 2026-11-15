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Medhi Benatia berbicara tentang masa-masanya di FC Bayern dan mengungkapkan bahwa ia tidak bahagia di München. Ia menyadarinya dengan cepat.

"Saya sudah ingin pergi setelah tahun pertama dan mengatakan bahwa saya ingin pindah," ungkap pria berusia 39 tahun itu kepada Canal+. "Saya ingin kembali ke Italia. Juventus, Inter, dan klub-klub lain tertarik."

Benatia bergabung dengan Bayern pada 2014 dengan biaya transfer 28 juta euro setelah menjalani beberapa musim bagus bersama Udinese Calcio dan satu musim yang sangat gemilang bersama Roma. Di bawah pelatih saat itu, Pep Guardiola, ia bergantian menjadi pemain inti dan duduk di bangku cadangan. Para pesaingnya di jantung pertahanan antara lain Jerome Boateng, David Alaba, Dante, dan Javi Martinez.

Pada 2016, ia akhirnya bergabung dengan Juve sebagai pemain pinjaman. Setahun kemudian, klub pemegang rekor gelar Serie A itu mempermanenkan bek tengah tersebut dengan biaya transfer hampir 17 juta euro.

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Menurut pengakuannya, hanya dalam beberapa pekan ia sudah meragukan apakah kepindahannya ke tepi Sungai Isar merupakan keputusan yang tepat. "Setelah dua bulan di Jerman, saya berkata kepada istri saya: 'Kamu tahu, saya tidak yakin telah membuat keputusan yang tepat dengan berada di sini. Saya tidak merasa nyaman,'" kata Benatia. Ia merindukan Italia, yang baginya telah menjadi "rumah kedua".

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Selama dua tahun bersama Bayern, Benatia tampil dalam 46 pertandingan, mencetak tiga gol, dan menyumbang tiga assist. Bersama FCB, ia meraih dua gelar liga dan satu gelar DFB-Pokal.

Getty Images

Medhi Benatia meraih banyak gelar bersama Juventus

Setelah itu, ia juga menikmati masa-masa sukses di Turin. Bersama Si Nyonya Tua, Benatia meraih dua gelar Scudetto, dua gelar Coppa Italia, dan satu gelar Piala Super Italia. Menurutnya, hal terpenting di Juventus adalah "budaya dan disiplin".

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Pada awal 2019, ia meninggalkan Juve dan bergabung dengan Al-Duhail di Qatar dengan biaya transfer 8,6 juta euro. Ia bertahan di sana selama dua tahun dan mengakhiri kariernya pada 2021 setelah sempat bermain singkat untuk Fatih Karagümrük di Turki.

Kini ia bekerja sebagai pengurus klub dan menjabat direktur olahraga Olympique Marseille hingga musim panas tahun ini.