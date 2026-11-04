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Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

“Saya tidak merasa lega!” Michael Carrick tak mau larut dalam euforia setelah Manchester United mengakhiri rentetan laga tanpa kemenangan lewat kebangkitan dramatis melawan Roma

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Michael Carrick menyebut kemenangan dramatis Manchester United atas Roma setelah bangkit dari ketertinggalan sebagai “malam yang penting” bagi klub, tetapi ia segera meredam anggapan bahwa musim mereka telah mencapai titik balik yang menentukan. Manchester United bangkit dari ketertinggalan dua gol di Old Trafford untuk meraih kemenangan penting 3-2, sekaligus mengakhiri rentetan buruk sepuluh pertandingan tanpa kemenangan.

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Old Trafford menyaksikan laga menegangkan

Manchester United tertinggal dua gol dari Roma dalam 17 menit pertama pada Selasa malam. Tuan rumah tampak akan kembali meraih hasil mengecewakan sebelum bangkit secara luar biasa untuk menang 3-2.

Hasil itu mengakhiri rentetan tiga kekalahan beruntun tim Liga Primer Inggris tersebut. Yang lebih penting, kemenangan itu menjadi yang pertama bagi mereka dalam sembilan pertandingan terakhir dan membawa semangat yang sangat dibutuhkan di tengah musim yang penuh gejolak.

Rasa bangga lebih besar daripada rasa lega

Meski posisinya berada di bawah tekanan besar, Carrick menegaskan bahwa peluit akhir tidak memberinya rasa lega secara pribadi. Manajer berusia 45 tahun itu justru berfokus pada ketangguhan dan karakter skuadnya dalam membalikkan ketertinggalan.

"Sejujurnya, tidak," jawab Carrick ketika ditanya apakah ia merasa lega. "Entah itu benar atau salah, normal atau tidak, saya tidak tahu, tetapi saya tidak merasa lega. Saya benar-benar senang untuk para pemain."

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Ia memuji upaya yang dibutuhkan untuk meraih kemenangan tersebut dan menyoroti tekad yang ditunjukkan di lapangan. "Saya bisa merasakan keinginan mereka untuk tampil baik. Mereka harus berjuang sekuat tenaga, dan ini juga untuk semua orang, Anda tahu," tambahnya.

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Tanggung jawab dan tetap membumi

Manajer Manchester United itu mengakui besarnya ekspektasi di Old Trafford dan menekankan betapa pentingnya kemenangan tersebut bagi semangat semua pihak. "Saya merasakan tanggung jawab itu. Jadi, melihat semua orang merasakan apa yang kita semua dambakan, itulah alasan kita semua berada di sini," jelas Carrick. "Saya benar-benar 100 persen tidak memikirkan diri saya sendiri pada saat itu. Saya lebih melihat semua orang dan perasaan yang bisa kita hadirkan ketika kita melakukan segala hal dengan benar."

Meski jelas bangga dengan keberhasilan timnya membalikkan keadaan, Carrick langsung meredam ekspektasi. Ia menolak menyebut kemenangan itu sebagai titik balik yang pasti bagi klub.

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"Saya tidak ingin terlalu terbawa suasana," katanya. "Saya pikir ini malam yang penting. Namun, kami harus mengevaluasi keadaan, tetap tenang, lalu mempersiapkan diri dan siap menghadapi pertandingan besar lainnya akhir pekan ini."

Perjuangan bertahan di Liga Primer Inggris

United kini harus berupaya membawa momentum ini ke kompetisi domestik demi meraih kestabilan saat kembali berlaga di Liga Primer Inggris melawan Aston Villa sebelum jeda internasional November. Tim asuhan Carrick saat ini terpuruk di peringkat ke-17 klasemen, berada di atas zona degradasi hanya berkat selisih gol.

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Meraih hasil positif melawan Villa akhir pekan ini sangat penting jika Manchester United ingin menjauh dari tiga posisi terbawah dan mulai menyelamatkan kiprahnya di liga.

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
  • Liputan berita transfer pemain & dinamika regulasi keuangan klub
  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.