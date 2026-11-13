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Manchester United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

“Saya tidak merasa kasihan padamu!” Jamie Carragher beri penilaian pedas terhadap Michael Carrick setelah pemecatannya oleh Manchester United

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Jamie Carragher melontarkan penilaian pedas terhadap kiprah Michael Carrick di Manchester United dan menegaskan bahwa ia tidak bersimpati kepada pelatih yang baru saja dipecat itu. Manchester United mengonfirmasi kepergian Carrick pada Kamis setelah rentetan hasil buruk membuat klub tersebut terpuruk di zona degradasi Liga Primer Inggris.

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Akhir yang singkat dan pahit

Meski mengawasi belanja pemain senilai £155 juta pada musim panas, pria berusia 45 tahun itu dibebastugaskan setelah baru menjalani 10 pertandingan liga pada musim baru. Ia memimpin 15 pertandingan di semua kompetisi musim ini, tetapi awal musim yang buruk membuat United berada di zona degradasi. Kemerosotan cepat ini akhirnya memaksa jajaran petinggi klub mengambil keputusan untuk melakukan perubahan segera.

Pernyataan resmi yang dirilis United pada Sabtu menegaskan bahwa hasil buruk di lapangan menjadi faktor penentu. Namun, klub juga secara resmi mengakui kiprah mengesankan Carrick selama periode awalnya sebagai pelatih sementara. Ia pertama kali menggantikan Ruben Amorim pada Januari dan menghabiskan total 11 bulan di kursi pelatih Old Trafford.

‘Ia mendapat pekerjaan itu tanpa modal apa pun’

Berbicara dalam siniar Stick to Football tak lama sebelum pengumuman resmi, mantan bek Liverpool Carragher menyampaikan penilaian tanpa tedeng aling-aling atas situasi tersebut. Ia menyoroti kurangnya pengalaman Carrick di level tertinggi sebelum mendapatkan posisi bergengsi di Old Trafford.

“Michael Carrick mendapat pekerjaan itu tanpa modal apa pun. Ia mendapatkannya pada dasarnya hanya karena pernah bermain untuk Man United, dan ia bekerja dengan sangat baik,” kata Carragher. “Jadi, anggapan bahwa kita harus merasa kasihan kepada Michael Carrick. Ketika kelak mengenang apa yang terjadi padanya dalam 18 bulan terakhir, ia akan mengatakan bahwa ini menyakitkan baginya saat ini. Namun, keberhasilannya membawa mereka ke Champions League, kemenangan dalam pertandingan besar melawan Arsenal, Liverpool, dan semua pertandingan itu, menunjukkan bahwa ia telah bekerja dengan cemerlang.

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“Ia mengalami beberapa pertandingan, laga melawan Roma dan kebangkitan hingga skor 4-4 [melawan Aston Villa]. Posisi mereka di klasemen jelas [menjadi masalah], begitu pula soal para suporter yang meneriakkan namanya saat ia meninggalkan lapangan.”

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Belum memiliki rekam jejak di level elite

Carrick tak terbantahkan berhasil menstabilkan tim musim lalu, dengan hanya menelan dua kekalahan pada paruh kedua musim untuk memastikan tiket ke Champions League. Namun, Carragher berpendapat bahwa mantan gelandang itu pada akhirnya belum selevel dengan para pelatih lain di kasta tertinggi.

“Namun, saya tidak duduk di sini sambil merasa kasihan kepada Michael Carrick,” lanjut Carragher. “Ia bukan pelatih yang telah melatih selama 10 tahun, bekerja di berbagai penjuru dunia demi mendapatkan pekerjaan di Manchester United ini. Ia hanya sekitar dua tahun di Middlesbrough, sempat menjadi pengamat sepakbola, lalu mendapat pekerjaan di Man United. Mereka memberikannya kepada Carrick.”

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Carragher mengakhiri kritik tajamnya dengan mempertanyakan kapasitas Carrick secara keseluruhan: “Saya tidak merasa kasihan kepada Michael Carrick. Ia melatih salah satu klub terbesar di dunia padahal pada dasarnya belum banyak berbuat. Ia membawa mereka ke Champions League, ia bekerja dengan sangat baik, tetapi ia tidak pernah berada di level yang sama dengan para pelatih di Premier League. Para pelatih di Premier League adalah yang terbaik di dunia, dan ia belum mencapai level itu.”

Pochettino bersiap menuju Old Trafford

Manchester United bergerak cepat menyiapkan pengganti ternama untuk menyelamatkan musim mereka. Mauricio Pochettino dilaporkan telah mencapai kesepakatan lisan untuk mengambil alih kursi pelatih, yang menandai kembalinya mantan pelatih Tottenham itu ke Premier League.

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Pelatih kepala USMNT saat ini dijadwalkan memimpin dua pertandingan CONCACAF Nations League mendatang. Setelah menuntaskan tugasnya bersama tim nasional, Pochettino dilaporkan akan menyeberangi Atlantik untuk mengambil alih tim menjelang laga besar United melawan Liverpool di liga.

Ditulis olehMuhammad Zaki

Jurnalis GOAL ID

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

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  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
  • Liputan berita transfer pemain & dinamika regulasi keuangan klub
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  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.

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