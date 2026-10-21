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Presiden Liga Javier Tebas dengan tegas menolak meminta maaf kepada Real Madrid setelah membandingkan strategi komunikasi klub itu dengan strategi komunikasi menteri propaganda Nazi Joseph Goebbels. Petinggi sepak bola Spanyol tersebut menepis tuntutan agar ia segera mengundurkan diri dan menegaskan bahwa pernyataannya yang kontroversial telah sepenuhnya disalahartikan.

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Perseteruan sengit memanas jelang Clasico

Tebas menolak tuntutan agar mundur dari jabatannya setelah berselisih sengit dengan Madrid. Petinggi sepakbola Spanyol itu baru-baru ini memicu kemarahan luas dengan membandingkan strategi komunikasi resmi klub dengan metode propaganda yang digunakan menteri Nazi Goebbels.

Saling balas pernyataan itu menciptakan suasana yang sangat panas hanya beberapa hari sebelum laga Clasico akbar pada Minggu. Para petinggi Real Madrid sebelumnya mengeluarkan pernyataan keras yang menuntut Tebas segera mundur karena perbandingan historis yang sangat kontroversial tersebut.

Tebas klarifikasi komentarnya yang kontroversial

Tebas tetap bersikukuh di tengah situasi yang kian memanas dan menegaskan bahwa pernyataan awalnya sangat disalahpahami publik. Ia yakin tidak melakukan kesalahan dengan mengkritik saluran televisi yang dikelola Real Madrid. Berbicara kepada media Prancis L'Equipe, presiden liga itu menjelaskan maksud di balik rujukannya tersebut. Ia menegaskan bahwa dirinya hanya menilai taktik penyiaran, bukan menuduh siapa pun memiliki ideologi politik yang sama.

“Saya tentu saja tidak menyebut siapa pun sebagai Nazi,” jelas Tebas. “Saya berbicara tentang strategi komunikasi. Saya tidak mengerti mengapa saya harus dimintai pertanggungjawaban atas hal itu.”

AI - Gemini

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Tepis kekhawatiran soal sanksi resmi

Situasi ini dengan cepat memanas hingga muncul pertanyaan tentang kemungkinan campur tangan pemerintah. Para wartawan secara khusus bertanya kepada Tebas apakah ia khawatir akan dijatuhi sanksi resmi oleh Dewan Tinggi Olahraga di Spanyol. Tebas langsung menepis kemungkinan dirinya mendapat hukuman resmi atas penilaiannya terhadap media tersebut. Ia menyiratkan bahwa menghukumnya karena menyampaikan pendapat akan menciptakan standar ganda yang tidak adil di negara itu.

Pertandingan berikutnya RMA Champions League 15.00 RBL

“Itu menurut saya belum pernah terjadi sebelumnya,” tegas Tebas ketika ditanya lebih lanjut tentang ancaman nyata sanksi di bidang olahraga. “Jadi, akan ada warga negara kelas satu dan kelas dua?”

Ketegangan memuncak jelang Minggu

Perang kata-kata yang sengit ini menambah tekanan besar menjelang akhir pekan penting dalam kalender sepakbola Spanyol. Madrid akan turun ke lapangan untuk menghadapi Barcelona dalam laga Clasico pada Minggu. Para penggemar sepakbola di seluruh dunia kini akan memusatkan perhatian pada pertandingan akhir pekan yang sangat dinantikan itu. Namun, dampak politik dari perseteruan terbuka ini tampaknya akan bertahan lama setelah peluit akhir dibunyikan.