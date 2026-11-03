“Saya tidak menghormatinya”: Petinggi Shakhtar Donetsk Darijo Srna kecam Presiden FIFA Gianni Infantino karena kurangnya dukungan bagi klub-klub Ukraina

Bagikan Ikuti GOAL di Google

Direktur olahraga Shakhtar Donetsk Darijo Srna melontarkan kritik tajam kepada presiden FIFA Gianni Infantino atas perlakuan badan tersebut terhadap sepak bola Ukraina selama perang yang masih berlangsung. Mantan kapten Kroasia itu menuding para pemimpin sepak bola dunia gagal melindungi klub-klub domestik dan menantang Infantino untuk datang sendiri ke Ukraina.

Iklan

Petinggi asal Kroasia kritik badan sepakbola dunia

Dalam wawancara dengan talkSPORT, Srna menuntut Infantino datang ke Ukraina dan memberikan dukungan nyata kepada klub-klub negara itu. Meski klub-klub Rusia telah dilarang mengikuti turnamen UEFA dan FIFA sejak invasi besar-besaran pada Februari 2022, badan sepakbola dunia mengizinkan Rusia mengirim tim kelompok usia muda ke Piala Dunia dan Festival U-15 perdana di Azerbaijan bulan lalu. Keputusan itu membuat mantan pemain timnas Kroasia dengan 134 penampilan tersebut sangat marah.

Ceferin dipuji, FIFA disebut mementingkan bisnis

Membandingkan pendekatan FIFA dengan pendekatan kepala UEFA Aleksander Ceferin, Srna mengatakan: "FIFA adalah bisnis. Jika Anda membandingkan Presiden Ceferin dengan Infantino, mereka adalah dua orang yang berbeda. Orang yang mencintai sepakbola adalah Tuan Ceferin. Ia melindungi semua klub. Ia tidak ingin menjual sepakbola kepada orang-orang kaya. Sepakbola adalah untuk semua orang, bukan hanya untuk orang-orang kaya.

"Sebaliknya, FIFA menjalankan bisnis. Kita melihatnya di Piala Dunia. Sayangnya, mereka tidak melindungi satu pun klub dari Ukraina selama perang. Apa tugas mereka? Mereka ada untuk melindungi sepakbola, melindungi klub, melindungi pemain. Namun, mereka tidak melakukan apa-apa. Jadi, saya hanya bisa mengundang Presiden Infantino sekali lagi untuk mengunjungi Ukraina, dan mungkin setelah itu ia akan berubah pikiran. Sampai saat itu, saya tidak menghormati dia ataupun FIFA secara keseluruhan."

Kembalinya klub Rusia ke kompetisi Eropa dinilai mustahil

Meski FIFA mengambil keputusan tersebut untuk turnamen kelompok usia muda, Srna tetap yakin klub-klub Rusia tidak akan kembali ke kompetisi Eropa dalam waktu dekat. Tidak ada tim Rusia yang tampil di Liga Champions sejak Zenit St Petersburg tersingkir di fase grup musim 2021-22, termasuk setelah kalah 1-0 di markas Chelsea. Sementara itu, Shakhtar belum menghadapi tim Rusia sejak bertemu Zenit di fase grup musim 2011-12.

Iklan Iklan

Menepis kemungkinan klub Rusia kembali ke kompetisi Eropa, Srna menambahkan: "Saya pikir itu mustahil di bawah Presiden Ceferin. Maksud saya, bagaimana caranya? Bagaimana mungkin sebuah tim Rusia datang untuk bermain di Inggris? Bisakah Anda membayangkannya? Atau di Jerman, Polandia, Spanyol, atau Italia? Itu mustahil, karena mereka hidup di dunia mereka sendiri. Mereka tidak diterima di Eropa. Jika Anda melihat Chelsea bermain melawan Zenit di Stamford Bridge, akan terjadi kekacauan. Saya tidak yakin tim-tim Rusia boleh kembali ke kompetisi UEFA sampai perang berakhir."

Pertandingan berikutnya SHK Champions League 12.45 SCP Tonton

Stamford Bridge jadi tempat laga Eropa

Srna menyampaikan pernyataan tegas itu di London menjelang pertemuan Shakhtar dengan klub Portugal Sporting CP di Liga Champions pada Selasa malam. Karena konflik yang masih berlangsung di tanah airnya, juara Ukraina 16 kali itu menggelar laga kandang mereka di kompetisi Eropa di stadion milik Chelsea, Stamford Bridge, sepanjang musim ini. Meraih hasil positif di London barat akan sangat penting bagi harapan klub tersebut untuk melaju di turnamen.