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Pelatih Chelsea Xabi Alonso mengenang masa singkatnya yang penuh dinamika di Real Madrid dan mengakui bahwa pemecatannya dari kursi pelatih di Santiago Bernabeu terasa terlalu dini. Pria Spanyol itu datang dari Bayer Leverkusen dengan reputasi yang kian menanjak, tetapi kiprahnya di ibu kota Spanyol berakhir lebih cepat meski ia masih terlibat dalam sejumlah kompetisi.

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Akhir yang terlalu cepat di ibu kota Spanyol

Real Madrid menunjuk Alonso pada awal musim lalu setelah kiprahnya sebagai pelatih di Bayer Leverkusen mencuri perhatian. Ia mengawali tugasnya dengan baik di Piala Dunia Antarklub, tetapi masa kepemimpinannya akhirnya mulai berantakan pada pertengahan musim.

Setelah kekalahan di final Piala Super Spanyol pada Januari, jajaran petinggi Madrid tanpa ampun memecatnya. Keputusan itu mengakhiri proyek pelatih asal Spanyol tersebut untuk merombak gaya bermain tim sebelum proyek itu benar-benar dimulai. Klub kemudian menunjuk Alvaro Arbeloa untuk sementara waktu guna menstabilkan keadaan.

‘Saya tidak mengenangnya dengan amarah’

Getty Images

Berbicara dengan mantan rekan setimnya di Liverpool, Jamie Carragher, dalam program Sky Sports bertajuk Boss, Alonso mengungkapkan kekecewaannya atas waktu kepergiannya. Namun, pelatih itu menegaskan bahwa ia tidak menyimpan dendam terhadap klub besar Spanyol tersebut.

“Saya merasa masa itu berakhir sedikit terlalu cepat, sebelum kami tahu apakah musim ini akan berakhir dengan baik,” kata Alonso. “Saat itu masih pertengahan musim. Kami masih bersaing di La Liga dan Liga Champions, tetapi melatih Real Madrid merupakan sebuah pengalaman.”

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Ia menambahkan: “Real Madrid istimewa dalam segala hal. Klub ini sedikit berbeda dari klub-klub lain dalam segala hal. Saya belajar dari pengalaman itu dan tidak mengenangnya dengan amarah. Ketika mengenangnya, saya berpikir bahwa saya sudah mencoba dan memberikan yang terbaik. Sekarang saya fokus pada masa depan, tetapi saya memang harus mencobanya.”

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Menyambut proyek di Stamford Bridge

Sementara Madrid pada akhirnya mengambil pendekatan yang sangat berbeda dengan kemudian menunjuk Jose Mourinho, Alonso segera menemukan tempat baru di London barat. Pelatih asal Spanyol itu mengungkapkan bahwa Stamford Bridge menawarkan lingkungan yang tepat untuk membangun kembali kariernya setelah menjalani masa istirahat yang ia perlukan.

“Ini soal waktu. Bagi saya, inilah waktu yang tepat setelah Bayer Leverkusen, setelah Real Madrid. Saya sudah mengambil waktu untuk beristirahat,” kata Alonso kepada Carragher. “Dan saya ingin memilih tempat yang terasa cocok, yang memberi saya perasaan positif tentang ke mana saya akan pergi. Saya mengenal Chelsea.

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“Saya tidak punya hubungan [dengan klub itu], tetapi dari apa yang saya dengar… Potensinya ada, beberapa hal bisa berubah. Saya pikir kami bisa memulai perjalanan ini bersama. Saya merasa [skuad] punya fondasi yang sangat kuat, skuadnya sangat bagus. Dengan beberapa perbaikan dan rekrutan baru dengan profil berbeda, kami bisa memiliki tim yang solid.

“Ini akan menjadi sebuah proyek… Kami tahu ini akan membutuhkan beberapa tahun lagi, tetapi tahun pertama penting dan sekarang kami ada di sini, baru memulainya. Namun, sejauh ini saya merasa kami bisa sejalan, memiliki pandangan yang sama. Itu akan penting.”

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Derbi London dan El Clasico menanti

Getty Images

Alonso mengawali kiprahnya di Liga Primer dengan menjanjikan, membawa tim barunya ke peringkat keempat klasemen. Chelsea akan berusaha melanjutkan performa bagusnya di kompetisi domestik saat menjamu Tottenham yang tengah kesulitan dalam derbi London penting pada Sabtu ini.

Sementara itu, Real Madrid asuhan Mourinho menghadapi ujian penting. Madrid bertandang ke Camp Nou pada Minggu malam untuk menghadapi rival sengitnya, Barcelona, dalam El Clasico pertama musim ini.