"Saya tidak mendapat kesempatan yang adil di Ajax. Itu bukan karena kemampuan sepak bola saya, melainkan..."

Maher Carrizo merasa tidak mendapat kesempatan yang adil di Ajax. Penyerang yang dipinjamkan ke FC Kopenhagen itu mengungkapkannya kepada media Denmark, TV2 Sport.

Carrizo didatangkan ke Amsterdam pada awal 2026 dengan biaya enam juta euro, tetapi kepindahan itu belum sepenuhnya membuahkan hasil. Pemain Argentina tersebut mengaku membutuhkan waktu, tetapi Ajax memutuskan untuk meminjamkannya ke FC Kopenhagen. Peminjaman itu bukan bagian dari rencananya saat pindah ke Eropa.

"Masa ketika saya tidak mendapat kesempatan bermain sangat sulit bagi saya," kata Carrizo mengenang awal kiprahnya di Ajax. "Namun, saya tahu masalahnya bukan pada kemampuan sepak bola saya, melainkan pada kendala bahasa dan kemampuan bahasa Inggris saya yang terbatas."

Carrizo kesulitan beradaptasi di Amsterdam, tetapi tetap berharap mendapat lebih banyak kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya di lapangan. "Saya tidak benar-benar merasa diberi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan saya," ujarnya. "Itu membuat saya frustrasi dan sedih karena saya datang ke sini dengan keinginan besar untuk membuktikan diri, tetapi kemudian tidak mendapat kesempatan itu."

Kini Carrizo harus membuktikan bahwa Ajax keliru meminjamkannya, tetapi sejauh ini penyerang sayap tersebut juga menghadapi kesulitan besar di Kopenhagen. Bulan lalu, pelatih Bo Svensson bahkan mencoretnya dari skuad setelah ia datang terlambat ke latihan.

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"Itu bukan karena saya sengaja melakukan kesalahan atau pergi berpesta. Saya hanya salah melihat jadwal klub," jelasnya. "Kami menggunakan aplikasi untuk memantau hal-hal seperti itu, dan saya belum sepenuhnya memahami cara kerjanya, jadi saya melihat waktu latihan untuk pekan berikutnya."

"Di Argentina, Anda mungkin didenda jika terlambat, tetapi tetap bisa ikut berlatih. Di Eropa, aturannya berbeda. Saya terlambat, diminta meninggalkan latihan, dan itu berdampak pada pertandingan-pertandingan berikutnya. Namun, tentu saja saya harus belajar dari kejadian itu. Saya rasa tidak akan lama sampai saya kembali ke level yang saya tahu mampu saya capai," katanya dengan tetap optimistis.