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Mantan gelandang Manchester United Paul Scholes mendukung eks rekan setimnya, David Beckham, untuk memimpin upaya pengambilalihan yang akan mengakhiri kekuasaan keluarga Glazer dan Sir Jim Ratcliffe di Old Trafford. Di tengah meningkatnya kekecewaan suporter terhadap jajaran petinggi klub saat ini, Scholes meyakini salah satu pemilik Inter Miami itu dapat membantu membenahi klub.

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Legenda klub dukung pergantian kepemilikan

Scholes menyambut gagasan agar Beckham, sesama anggota Angkatan '92, memimpin konsorsium untuk mengambil alih kendali United menyusul laporan terbaru tentang minat baru dari pihak luar terhadap Manchester United. Meski keluarga Glazer memegang saham mayoritas sejak Mei 2005, miliarder Inggris Ratcliffe mengawasi operasional sepakbola sejak membeli 27,7 persen saham pada awal 2024. Meski kedatangan Ratcliffe awalnya disambut optimisme suporter, serangkaian kesalahan yang merugikan selama dua tahun terakhir telah membuat mereka kecewa.

Diskusi podcast memicu pembicaraan soal pengambilalihan

Saat tampil di podcast The Good, The Bad and The Football, pembawa acara Paddy McGuinness mengangkat kemungkinan pemilik klub Major League Soccer itu turun tangan: "Ada komentar dari Neil di acara pekan lalu. Dia bilang konsorsium yang dipimpin David Beckham adalah satu-satunya jalan keluar dari perombakan dan pembangunan ulang secara menyeluruh ini. Bagaimana menurutmu?"

Mendukung mantan rekan setimnya, Scholes menjawab: "Saya rasa tidak ada alasan untuk menolaknya. Kalau mereka punya dana untuk melakukannya, dia bisa melakukannya dan, yang lebih penting, dia ingin melakukannya. Lalu, mengenal David seperti kami mengenalnya, dia mungkin hanya akan berada di balik layar. Jika namanya terlibat. Saya kira dia tidak akan hadir di pertandingan seperti di Inter Miami.

"Kepemilikan saat ini tidak berhasil, dan saya tahu Jim Ratcliffe baru berada di sana selama dua setengah tahun, tetapi sejauh ini memang belum berhasil, bukan? Kita semua tahu bagaimana perasaan orang-orang di sekitar klub terhadap keluarga Glazer, jadi saya terbuka terhadap siapa pun."

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Valuasi tinggi menjadi hambatan besar

Rekan pembawa acara podcast tersebut, mantan gelandang United Nicky Butt, memperingatkan bahwa Beckham, yang menghabiskan lebih dari satu dekade sebagai pemain di Old Trafford, akan menghadapi hambatan finansial besar jika mencoba membeli saham para pemilik asal Amerika Serikat itu.

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Mempertanyakan harga yang diminta jajaran pimpinan klub, Butt berkata: "Masalah terbesarnya adalah keluarga Glazer akan menginginkan bagian, dan mereka menaksir nilainya, koreksi saya kalau salah, sekitar 8 miliar sekarang.

"Menurut saya saat ini nilainya tidak mencapai 8 miliar karena mereka tidak akan bermain di Liga Champions tahun depan. Nilai hak komersial pun turun, yang berarti nilai para pemain juga tidak setinggi sebelumnya.

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"Semua faktor itu menurun, sehingga valuasinya menjadi jauh lebih rendah."

Kesulitan di lapangan membayangi masa depan terdekat

Kekhawatiran gagal tampil di kompetisi elite Eropa musim depan berangkat dari buruknya performa United di kompetisi domestik di bawah manajer Michael Carrick, dengan tim itu terpuruk di peringkat ke-17 klasemen Liga Primer setelah hanya meraih tujuh poin dari sembilan pertandingan. Namun, skuad yang tengah tertekan itu memberikan sedikit kelegaan pada Selasa malam lewat kemenangan comeback 3-2 di kandang atas Roma pada pertandingan keempat fase liga Liga Champions. Carrick kini harus membawa daya juang yang ditunjukkan di Eropa itu ke kompetisi domestik, sementara spekulasi mengenai jajaran pimpinan klub terus berlanjut.