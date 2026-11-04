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Mantan gelandang Manchester United Paul Scholes mendukung eks rekan setimnya, David Beckham, untuk memimpin upaya pengambilalihan yang akan mengakhiri kekuasaan keluarga Glazer dan Sir Jim Ratcliffe di Old Trafford. Di tengah meningkatnya frustrasi suporter terhadap jajaran petinggi saat ini, Scholes menilai salah satu pemilik Inter Miami itu bisa membantu menata ulang klub.

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Legenda klub dukung perubahan kepemilikan

Scholes menyambut gagasan agar Beckham, sesama anggota Class of '92, memimpin konsorsium untuk mengambil alih United menyusul laporan terbaru tentang minat baru dari pihak luar terhadap Manchester United. Sementara keluarga Glazer memegang saham mayoritas sejak Mei 2005, miliarder Inggris Ratcliffe mengendalikan operasional sepakbola sejak membeli 27,7 persen saham pada awal 2024. Meski kedatangan Ratcliffe semula disambut optimisme suporter, serangkaian kesalahan yang memakan biaya besar selama dua tahun terakhir telah membuat mereka kecewa.

Diskusi podcast memicu pembicaraan soal pengambilalihan

Saat tampil di The Good, The Bad & The Football, yang disponsori oleh Midnite, sesama pembawa acara Paddy McGuinness mengangkat kemungkinan pemilik klub Major League Soccer itu turun tangan: "Kami mendapat komentar dari Neil di acara pekan lalu. Dia mengatakan konsorsium yang dipimpin David Beckham adalah satu-satunya jalan keluar dari perombakan dan pembangunan ulang secara menyeluruh ini. Bagaimana menurutmu?"

Mendukung mantan rekan setimnya, Scholes menjawab: "Saya tidak melihat alasan mengapa tidak. Jika mereka punya dana untuk melakukannya, dia bisa melakukannya, dan yang lebih penting, dia ingin melakukannya. Lalu, karena kami mengenal David, dia mungkin hanya akan berada di belakang layar. Jika namanya terlibat. Saya kira dia tidak akan hadir di pertandingan seperti di Inter Miami.

"Kepemilikan ini tidak berhasil, dan saya tahu Jim Ratcliffe baru berada di sana selama dua setengah tahun, tetapi sejauh ini memang belum berhasil, bukan? Kita semua tahu bagaimana perasaan orang-orang di sekitar klub terhadap keluarga Glazer, jadi saya terbuka kepada siapa pun."

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Valuasi tinggi menjadi kendala besar

Sesama pembawa acara podcast sekaligus mantan gelandang United, Nicky Butt, memperingatkan bahwa Beckham, yang menghabiskan lebih dari satu dekade sebagai pemain di Old Trafford, akan menghadapi kendala finansial besar jika mencoba membeli saham para pemilik asal Amerika Serikat itu.

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Mempertanyakan harga yang diminta jajaran pemilik klub, Butt mengatakan: "Masalah terbesarnya adalah keluarga Glazer ingin mendapat bagian, dan mereka menaksir nilai klub, koreksi saya kalau salah, sekitar 8 miliar sekarang.

"Saya rasa saat ini nilainya tidak mencapai 8 miliar karena mereka tidak akan bermain di Liga Champions tahun depan. Itu berarti hak komersial menurun, dan para pemain tidak lagi memiliki nilai setinggi sebelumnya.

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"Semua faktor itu menurun, sehingga valuasinya jauh lebih rendah."

Kesulitan di lapangan membayangi masa depan dalam waktu dekat

Kekhawatiran akan kegagalan tampil di kompetisi elite Eropa musim depan muncul dari buruknya performa domestik United di bawah manajer Michael Carrick, dengan tim tersebut terpuruk di peringkat ke-17 klasemen Liga Primer Inggris setelah hanya meraih tujuh poin dari sembilan pertandingan. Namun, skuad yang tengah tertekan itu memberikan sedikit kelegaan pada Selasa malam dengan bangkit dan menang 3-2 atas Roma di kandang pada pertandingan keempat fase liga Liga Champions. Carrick kini harus membawa ketangguhan yang ditunjukkan di Eropa itu ke kompetisi domestik, sementara spekulasi di jajaran petinggi klub terus berlanjut.