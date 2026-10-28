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Direktur utama Bayern Munich Jan-Christian Dreesen menjagokan pemain sayap asal Prancis Michael Olise untuk meraih Ballon d'Or suatu hari nanti, seiring persiapan raksasa Jerman itu menggelar pembicaraan kontrak baru. Para petinggi Bayern ingin mengikat gelandang serang andalan mereka lebih lama dari kontraknya saat ini, yang berlaku hingga 2029, setelah menepis minat Real Madrid untuk merekrutnya pada musim panas.

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Raksasa Jerman rencanakan pembicaraan perpanjangan kontrak

Dreesen mengonfirmasi bahwa jajaran petinggi Allianz Arena berniat membuka pembicaraan dengan Olise dan perwakilannya untuk memperpanjang masa baktinya di Bavaria. Didatangkan dari Crystal Palace dengan harga €53 juta pada 2024, penyerang itu mengalami lonjakan nilai pasar menurut Transfermarkt menjadi €180 juta setelah tampil sensasional di Jerman. Mempertahankan penyerang yang banyak diminati itu tetap menjadi prioritas setelah ia menempati posisi kesembilan dalam pemungutan suara 2026.

Petinggi klub dukung Olise raih penghargaan individu

Posisinya di sepuluh besar dalam seremoni meriah pada Senin itu diraih berkat penampilan luar biasa sepanjang periode penilaian 2025-26, baik bersama klub maupun timnas Prancis. Dalam total 69 pertandingan, pemain sayap kreatif itu mengukuhkan diri sebagai salah satu kreator peluang paling berbahaya di Eropa dengan torehan luar biasa 27 gol dan 35 assist.

Berbicara kepada Sport Bild mengenai peluang sang pemain sayap meraih penghargaan individu tertinggi dalam sepakbola, Dreesen mengatakan: "Tidak perlu diperdebatkan apakah Michael pesepakbola berbakat. Ia jelas berbakat. Jika seseorang bertanya kepada saya hari ini apakah suatu saat ia akan memenangi Ballon d'Or, jawaban saya selalu: Saya tidak melihat alasan mengapa tidak. Tentu saja, ia juga membutuhkan tim yang berfungsi dengan baik di sekelilingnya. Ia mendapatkannya di sini bersama kami, dan ia menghargainya."

Statistik gemilang membenarkan lonjakan nilai pasar

Penyerang dinamis itu melanjutkan produktivitasnya ke musim 2026-27 dengan mencatatkan 10 gol dan enam assist hanya dalam 11 penampilan di semua kompetisi sejauh ini. Meski kontraknya saat ini masih berlaku hampir tiga tahun lagi, juara bertahan Bundesliga itu bertekad menangkal klub-klub Eropa yang berminat dengan memberinya kontrak baru sebagai penghargaan atas pesatnya perkembangan sang pemain.

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Mengenai rencana klub untuk duduk bersama pihak sang pemain guna membahas kesepakatan baru, Dreesen menambahkan: "Kami ingin Michael bermain untuk kami selama mungkin. Ketika waktunya tepat, kami akan membahas masa depan dengannya."

Laga piala mendahului duel Klassiker

Olise selanjutnya akan berupaya menambah koleksi golnya saat Bayern Munich menjamu Magdeburg di putaran kedua DFB-Pokal pada Rabu malam. Melewati laga piala domestik tengah pekan itu dengan lancar sangat penting karena mereka bersiap menghadapi duel besar Bundesliga di kandang melawan rival bebuyutan Borussia Dortmund pada Sabtu. Jika terus bersinar dalam pertandingan penting seperti itu, peluang sang pemain sayap meraih penghargaan individu pada masa mendatang akan semakin kuat.