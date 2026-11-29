Bagikan Ikuti GOAL di Google

Gennaro Gattuso membalas para pengkritiknya setelah Lazio melanjutkan laju luar biasa dengan kemenangan susah payah atas Torino. Pelatih Lazio itu tak melupakan prediksi pramusim yang menyebut timnya akan terpuruk di papan bawah.

Iklan

Gattuso tak lupakan kritik di awal musim

Gattuso melontarkan pernyataan tegas setelah menyaksikan timnya meraih kemenangan ke-11 hanya dalam 13 pertandingan liga. Kemenangan di Turin menjadi bukti ketangguhan Lazio, yang harus menghadapi tekanan fisik besar dari tim asuhan Ivan Juric. Meski berada di papan atas klasemen Serie A, mantan gelandang itu belum melupakan keraguan yang muncul pada pramusim. Ia memanfaatkan kesempatan berbicara seusai laga untuk mengingatkan publik bahwa skuadnya sudah diremehkan bahkan sebelum musim ini dimulai.

“Saya tidak lupa bahwa mereka menganggap kami sudah habis, bahwa kami sekelompok orang gagal,” kata Gattuso kepada Sky Sport Italia. “Saya bangga dengan penampilan hari ini karena kami tidak mundur satu milimeter pun dan saya sangat menyukai permainan tim. Sedikit kesulitan itu wajar, tetapi rahasia kami adalah mentalitas dan keinginan.”

Abaikan pembicaraan soal Scudetto

Meski klubnya berada di posisi atas, Gattuso bertekad menjaga para pemainnya tetap membumi. Ia menegaskan bahwa klasemen saat ini tidak menjadi perhatian stafnya. Ia lebih memilih berfokus pada kerja keras dalam latihan sehari-hari. Menurut sang pelatih, terlalu jauh memikirkan masa depan bisa membuat tim kehilangan intensitas yang sejauh ini menjadi ciri permainan mereka.

“Kami tidak seharusnya melihat klasemen, kami menjalani hari demi hari,” jelasnya. “Saya berpegang pada apa yang saya lihat sepanjang pekan; tim ini bermain cepat dan banyak pemain mencapai performa puncak. Kami harus bekerja keras dan menerapkan apa yang kami persiapkan. Kami berada di sana secara kebetulan...”

Iklan Iklan

Membangun kedalaman skuad yang tangguh

Salah satu hal yang paling membuat Gattuso senang adalah kontribusi para pemain pengganti. Ketika pertandingan berlangsung semakin lama dan para pemain mulai kelelahan, masuknya tenaga segar membantu Lazio mempertahankan keunggulan hingga akhir. Kedalaman skuad ini menjadi faktor penting dalam konsistensi mereka, sehingga tim dapat menjaga tempo tinggi bahkan saat para pemain inti mulai kelelahan akibat tekanan.

Topik Terkait

Ia mengakui masa-masa sulit pada akhirnya akan datang, tetapi menyatakan siap menyesuaikan taktik ketika ritme tim kelak menurun pada penghujung musim. “Tim ini memberi saya tanda bahwa mereka terus berjuang karena hari ini pun lima pemain masuk, dan menurut saya kelimanya sangat membantu kami. Bagi saya, itu hal yang penting,” ujar Gattuso.

Menghadapi tekanan dan keraguan dari luar

Ketika ditanya apakah keberhasilan Lazio mulai mengganggu klub-klub besar yang sudah mapan di sepak bola Italia, Gattuso tetap tenang. Ia menyambut sorotan para pakar dan analis, serta menilai keraguan justru menambah motivasi timnya. Baginya, langkah selanjutnya tetap sederhana: terus bekerja keras di lapangan latihan untuk membuktikan bahwa mereka yang meragukan Lazio keliru.

Iklan

“Mengapa itu harus mengganggu? Ada orang-orang yang memahami sepak bola, yang mempelajari sepak bola, yang melihat angka-angkanya, dan itu tidak masalah. Kami harus menjalani hari demi hari. Kami juga berpikir... kami harus mampu bertahan di sana. Saya tahu itu sulit, tetapi kami memikirkan satu pertandingan demi satu pertandingan dan itu tidak mengganggu saya, justru sebaliknya,” pungkasnya.