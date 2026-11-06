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Martin O'Neill menegaskan dirinya tidak khawatir dengan puasa gol Kasper Hogh dalam 15 pertandingan. Ia memuji kemampuan pemain yang menjadi rekrutan termahal Celtic itu dalam menahan bola saat timnya menang dramatis 3-2 atas Besiktas di Liga Europa pada Kamis. Pemain pengganti Camilo Duran mencuri perhatian lewat dua gol yang membuat koleksinya musim ini menjadi 13 gol, tetapi pelatih Celtic itu yakin penampilan Hogh akan memberinya dorongan yang sangat dibutuhkan.

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O'Neill tak risau dengan paceklik gol Hogh

O'Neill menegaskan bahwa ia tidak terlalu khawatir dengan paceklik gol Hogh, meski pemain asal Denmark itu kini sudah 15 pertandingan tidak mencetak gol. Penyerang tersebut didatangkan dari Bodo/Glimt seharga £11 juta sebagai rekrutan termahal Celtic. Ia tampak akan menjadi pemain yang sangat sukses ketika mencetak hat-trick dalam kemenangan 5-1 di markas Kilmarnock pada 9 Agustus.

Seperti dilaporkan Daily Mail, performanya menurun sejak saat itu. Harapannya untuk mengakhiri paceklik gol saat menghadapi Besiktas pun pupus ketika ia ditarik keluar 13 menit sebelum laga usai.

Pelatih Celtic puji kemampuan Hogh menahan bola

Callum Osmand dan Duran masuk dari bangku cadangan untuk membantu memastikan kemenangan, tetapi O'Neill secara khusus mengatakan kepada Hogh bahwa ia patut bangga dengan penampilannya malam itu. "Ya, tentu saja," jelasnya. "Saya ingin penyerang tengah mampu menahan bola, dan itulah yang ia lakukan. Ia bukan Duran, ia bukan pemain yang gemar menggiring bola. Namun, jika ia bisa melakukan ini untuk kami saat menghadapi lawan kuat, itu akan menjadi bekal berharga baginya."

Hogh tidak masuk skuad terbaru Denmark, dan O'Neill meyakini kepercayaan diri mungkin menjadi persoalan. Namun, ia menegaskan: "Saya rasa penampilan pada Kamis malam akan baik untuknya. Saya katakan kepadanya bahwa saya tidak khawatir apakah ia mencetak gol atau tidak."

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Duran menambah tekanan bagi rekrutan termahal Celtic

Dua gol Duran memastikan kemenangan pertama Celtic dalam kampanye Liga Europa mereka sekaligus menambah koleksi golnya musim ini menjadi 13. "Saat ini, ia sedang tampil luar biasa," kata O'Neill tentang pemain asal Kolombia itu. "Ia bisa bermain di sayap kanan, dan ia pernah melakukannya. Ia pernah bermain di sayap kiri untuk klubnya yang lain. Namun, sebagai penyerang tengah, ia tampil dinamis."

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Ketika ditanya apakah semakin sulit menempatkan Hogh sebagai starter ketimbang Duran, O'Neill menjawab: "Kita lihat saja. Kami membuat lima perubahan pada Kamis malam karena memang diperlukan. Saya belum tahu susunan pemain yang akan kami turunkan pada Minggu. Namun, ingat, pemain ini pernah mencetak gol di Liga Champions."

Kilmarnock jadi lawan berikutnya saat Celtic mengincar babak gugur

Celtic akan menghadapi Kilmarnock pada Minggu, tim yang menjadi lawan saat Hogh mencetak hat-trick pada Agustus. Dengan tiga poin yang dikumpulkan pada pertengahan perjalanan mereka di kompetisi Eropa, dua kemenangan lagi dari pertandingan melawan Torreense, Omonia, Marseille, dan Union Saint-Gilloise mungkin cukup untuk mencapai babak gugur.

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"Di kompetisi Eropa, kami telah memberi diri kami peluang," kata O'Neill. "Kami harus meraih kemenangan tandang, dan itu tidak akan mudah."