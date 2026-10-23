Bagikan Ikuti GOAL di Google

Pelatih kepala Tottenham Roberto De Zerbi memastikan bek kiri Destiny Udogie akan absen dalam derbi melawan Chelsea pada Sabtu karena cedera. Pelatih asal Italia itu juga memuji trio penyerang Chelsea yang terdiri dari Joao Pedro, Morgan Rogers, dan Cole Palmer sebagai salah satu yang terbaik di Eropa.

Iklan

Udogie dipastikan absen, De Zerbi berhati-hati menjaga kebugaran skuad

Manajer Tottenham Hotspur, Roberto De Zerbi, mengonfirmasi bahwa bek Destiny Udogie dipastikan absen dalam derbi hari Sabtu melawan Chelsea. Udogie menambah panjang daftar pemain cedera yang mencakup Savio, Wilson Odobert, Xavi Simons, Mykhaylo Mudryk, dan Lucas Bergvall. Rodrigo Bentancur juga absen karena skorsing.

De Zerbi menekankan pentingnya bersikap hati-hati terhadap James Maddison dan Dejan Kulusevski yang baru kembali.

“Tidak, dia tidak bisa bermain,” kata De Zerbi mengenai Udogie. “Saya tidak ingin mengambil risiko... lalu kehilangan banyak pemain untuk banyak pertandingan.”

Manajer Tottenham menilai opsi serangan dan kebugaran pemain

Membahas kondisi fisik Maddison dan Kulusevski setelah keduanya baru kembali, De Zerbi mengatakan bahwa mereka menjalani latihan secara terpisah pada sesi-sesi awal. “Dalam tiga hari pertama Maddison tidak berlatih bersama kami, saya tidak tahu apakah dia sudah siap,” ungkap De Zerbi.

Iklan Iklan

“Kami juga bisa bermain dengan Mathys Tel, kami bisa bermain dengan Marmoush, kami bisa bermain dengan Gallagher, atau kami punya lebih banyak opsi mengingat Pedro Porro bisa bermain.”

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya CHE Premier League 12.30 TOT

“Kulusevski berlatih dengan baik, tetapi pada hari-hari pertama dia berlatih secara terpisah,” tambahnya.

De Zerbi puji lini depan Chelsea yang tangguh

De Zerbi, yang sebelumnya menangani Brighton, mengakui banyaknya pilihan pemain menyerang yang dimiliki pelatih Chelsea, Xabi Alonso. Ia secara khusus menyoroti Joao Pedro, Morgan Rogers, dan Cole Palmer. “Salah satu yang terbaik, tentu saja. Kualitas, tiga pemain dengan kualitas luar biasa,” kata De Zerbi.

Iklan

“Mereka juga punya Pedro Neto, pemain lain yang sangat bagus... Estevao, mereka punya lebih dari tiga pemain.”

“Ketiga pemain ini sedang berada dalam periode terbaik karier mereka,” tambah juru taktik asal Italia itu.

Iklan

Tottenham mengandalkan fleksibilitas taktik di Stamford Bridge

Meski sejumlah pemain kunci absen, De Zerbi menegaskan bahwa Tottenham memiliki fleksibilitas taktik yang cukup untuk menyesuaikan diri dengan berbagai skema Chelsea, baik dengan tiga maupun empat pemain bertahan.

Tottenham bertandang ke Stamford Bridge dengan tekad melanjutkan momentum setelah kemenangan mereka pada tengah pekan.

Iklan

Pertandingan di Stamford Bridge akan dimulai pada Sabtu pukul 17.30 BST.