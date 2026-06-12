Bek Maroko, Nayef Akrad, akhirnya angkat bicara untuk menjelaskan alasan dirinya tidak masuk dalam skuad tim nasional Maroko yang akan berlaga di Piala Dunia 2026. Ia menegaskan bahwa ketidakhadirannya di turnamen tersebut bukan disebabkan oleh kambuhnya cedera, melainkan karena ia belum sepenuhnya siap secara fisik untuk bertanding di level tertinggi.

Federasi Sepak Bola Maroko secara resmi mengumumkan pada Kamis bahwa Akard tidak akan ikut serta dalam Piala Dunia, beberapa hari sebelum pertandingan pertama "Singa Atlas", meskipun ia terlihat dalam sesi latihan tim nasional pada Rabu, hal ini memicu pertanyaan dari para penggemar mengenai kondisi kesehatannya yang sebenarnya.

Dalam pesan panjang yang diunggahnya melalui akun Instagram-nya, bek Olympique Marseille itu mengungkap detail keputusan yang diambil setelah berkonsultasi dengan staf teknis timnas Maroko.

"Ini bukan soal kambuhnya cedera. Sebaliknya, saya merasa semakin membaik setiap hari, dan cedera itu sudah menjadi masa lalu. Namun, setelah berkonsultasi dengan staf teknis, kami menyadari bahwa kondisi saya saat ini tidak memungkinkan saya untuk membantu tim nasional seperti yang saya harapkan selama fase grup," kata Akard.

Dia menambahkan, "Meskipun telah melakukan segala upaya selama beberapa minggu terakhir, ternyata saya tidak akan siap secara fisik 100% saat turnamen dimulai. Oleh karena itu, keputusan ini diambil atas kesepakatan dengan staf teknis, demi kepentingan tim nasional dan kompetisi."

Bek asal Maroko itu menjelaskan bahwa ia telah melakukan segala upaya untuk bisa ikut serta dalam turnamen ini, namun ia tidak berhasil memulihkan kebugarannya sepenuhnya tepat waktu.

Dia melanjutkan, "Saya telah mencoba segala cara untuk kembali tepat waktu dan memulihkan performa terbaik saya, namun hal itu tidak mungkin dilakukan dalam waktu yang tersedia. Ini merupakan kekecewaan besar bagi saya, namun saya menerimanya dengan realistis dan penuh tanggung jawab."

Perjalanan pemulihan yang panjang

Akard menderita cedera otot paha sepanjang musim lalu, di mana ia terus bermain meskipun merasakan sakit, baik bersama Olympique Marseille maupun saat membela tim nasional Maroko di Piala Afrika.

Pada pertengahan Maret lalu, pemain tersebut menjalani operasi dengan harapan pulih sepenuhnya, sebelum klub Prancis tersebut mengizinkannya pada awal Mei untuk kembali ke Maroko guna melanjutkan program rehabilitasinya bekerja sama dengan tim medis tim nasional.

Akrad tidak ikut serta dalam pertandingan persahabatan apa pun sebagai persiapan untuk Piala Dunia, dan namanya juga tidak tercantum dalam daftar pertandingan selama masa persiapan, yang berkontribusi pada keputusan untuk mengeluarkannya dari turnamen.

"Saya akan menjadi pendukung utama tim nasional"

Meskipun kecewa, pemain internasional Maroko ini menegaskan dukungannya penuh kepada rekan-rekannya selama Piala Dunia, menekankan bahwa ia akan menjadi salah satu pendukung utama tim nasional selama perjalanan mereka di turnamen tersebut.

Dia berkata, "Mulai sekarang, saya akan menjadi pendukung utama tim nasional. Saya berharap rekan-rekan saya sukses di Piala Dunia dan membuat rakyat Maroko bangga pada mereka. Saya adalah pemain di tim nasional, tetapi saya juga pendukungnya sebelum apa pun, dan saya akan mendukung mereka seperti yang akan dilakukan para penggemar."

Akrad juga mengucapkan terima kasih kepada tim medis tim nasional, Federasi Sepak Bola Maroko, dan para penggemar yang telah mendukungnya selama masa pemulihannya.

Tim pelatih yang dipimpin oleh Mohamed Wahbi memutuskan untuk memanggil bek Marwan Saadan, pemain Al-Fateh Saudi, untuk menggantikan Akrad dalam skuad final Piala Dunia.

Timnas Maroko akan memulai perjalanan mereka di Piala Dunia dengan pertandingan berat melawan Brasil pada Minggu dini hari dalam kompetisi Grup C, sebelum bertemu Skotlandia pada 20 Juni, lalu Haiti pada 25 Juni.