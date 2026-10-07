"Saya tidak boleh lagi mengenakan jersey Bayern dan ada alasannya", tulis Lell di bawah sebuah video di profil Instagram-nya, saat ia menjelaskan perubahan tersebut. Semula, mantan bek kanan itu terlihat di gambar sampul bukunya dengan mengenakan jersey mantan klubnya dari Munchen. Namun kemudian, FCB meminta agar gambar itu dihapus dari sampul, dan sebagai gantinya kini Lell ditampilkan mengenakan kaus putih.

Beberapa pekan setelah ia bermain untuk tim U40 Bayern dalam sebuah turnamen futsal amal pada Januari, ia menerima "telepon dari kantor pimpinan" FCB, jelas Lell dalam video Instagram tersebut. "Saya sudah tidak ingin lagi dilihat dengan jersey Bayern dan saya diminta ke depannya untuk tidak mengenakan jersey Bayern", ujar pria 42 tahun itu, yang dulu juga pernah bermain di akademi Bayern dan kemudian mencatat total 98 penampilan untuk tim profesional klub Munchen itu antara 2003 dan 2010 (dengan jeda masa peminjaman ke 1. FC Köln dari 2004 hingga 2006), mengulang isi panggilan tersebut.

Permintaan dari mantan klubnya itu awalnya hanya ia "biarkan begitu saja", kata Lell. Namun beberapa pekan kemudian, penerbitnya menerima "surat dari pengacara FC Bayern: 'Sampul itu harus menghapus jersey Bayern'", demikian isi pemberitahuan yang mereka terima. "Lalu kami pun melakukannya."

Christian Lell melontarkan sindiran kepada petinggi Bayern

Mengapa Bayern melarangnya tampil di sampul dengan seragam FCB, tetap tidak jelas bagi Lell. "Tak satu pun dari orang-orang yang bertanggung jawab di klub itu, yang sekarang mondar-mandir di sana dan entah kapan datang ke klub tersebut, bisa menghalangi fakta bahwa Bayern Munchen ada di hati saya dan akan selalu begitu", kata mantan pemain timnas Jerman U21 itu, yang karier profesionalnya berakhir pada 2014 setelah sempat memperkuat Hertha BSC (2010 hingga 2012) dan UD Levante, sambil melontarkan sindiran kepada petinggi Bayern, yang secara eksplisit tidak ia tujukan kepada mantan bos klub Uli Hoeneß dan Karl-Heinz Rummenigge.

Getty Images

Pertandingan berikutnya FCA Bundesliga 09.30 FCB

Menurut Bild, Bayern mendesak agar Lell menghapus sampul bukunya yang menampilkan jersey FCB semata-mata karena penerbitnya tidak meminta hak merek terkait kepada klub dari Säbener Straße tersebut. Pelanggaran hak merek semacam itu ditindak Bayern secara konsisten.

"Bayern Munchen telah mengucilkan saya", lanjut Lell. "Itu juga sepenuhnya tidak masalah, orang harus memahaminya. Ada perusahaan, institusi, orang-orang yang mengucilkan seseorang, yang tidak mendukungmu ketika kamu paling membutuhkan mereka." Meski begitu, ia "tentu menerima dan menghormati" keputusan Bayern. "Saya tidak punya masalah dengan secara resmi tidak boleh lagi mengenakan jersey Bayern untuk selamanya."