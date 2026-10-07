"Saya tidak boleh lagi mengenakan jersey Bayern dan itu ada alasannya," tulis Lell di bawah sebuah video di profil Instagram-nya, yang menjelaskan penyesuaian tersebut. Semula, mantan bek kanan itu terlihat mengenakan jersey mantan klubnya dari Munchen pada gambar sampul bukunya. Namun kemudian FCB meminta agar gambar itu dihapus dari sampul, dan sebagai gantinya kini Lell ditampilkan mengenakan kaus putih.

Beberapa pekan setelah ia bermain untuk tim U40 Bayern pada sebuah turnamen futsal amal pada Januari, ia mendapat "telepon dari kantor pimpinan tertinggi" FCB, jelas Lell dalam video Instagram tersebut. "Saya sudah tidak ingin lagi dilihat mengenakan jersey Bayern dan saya diminta ke depannya tidak lagi memakai jersey Bayern," ujar pria 42 tahun itu, yang dulu juga sempat bermain untuk Bayern di level akademi dan kemudian mencatatkan total 98 penampilan untuk tim profesional klub Munchen itu antara 2003 dan 2010 (dengan jeda masa peminjaman ke 1. FC Köln dari 2004 hingga 2006), saat mengulang isi telepon tersebut.

Permintaan dari mantan klubnya itu awalnya hanya ia "biarkan begitu saja", kata Lell. Namun, beberapa pekan kemudian, penerbitnya "menerima surat dari pengacara FC Bayern: 'Sebaiknya jersey Bayern dihapus dari sampul'", demikian isi pemberitahuan yang mereka terima. "Lalu kami pun melakukannya."

Christian Lell melontarkan sindiran kepada petinggi Bayern

Mengapa Bayern melarangnya tampil dengan seragam FCB di sampul itu tetap tidak jelas bagi Lell. "Tak seorang pun dari mereka yang bertanggung jawab di klub itu, yang sekarang mondar-mandir di sana dan entah kapan datang ke klub tersebut, bisa menghentikan saya dari fakta bahwa Bayern Munchen ada di hati saya dan akan selalu begitu," ujar mantan pemain timnas Jerman U21 itu, yang karier profesionalnya berakhir pada 2014 setelah menjalani periode lain bersama Hertha BSC (2010 hingga 2012) dan UD Levante, sambil melontarkan sindiran ke arah pimpinan Bayern.

Pertandingan berikutnya FCA Bundesliga 09.30 FCB

Ia secara eksplisit mengecualikan mantan petinggi klub Uli Hoeneß dan Karl-Heinz Rummenigge, "tetapi semua kelinci Paskah lainnya yang mondar-mandir di sana tidak punya peluang membuat saya melepaskan lambang saya, yang saya bawa di sini di dalam hati, dalam bentuk apa pun."

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Menurut Bild, Bayern semata-mata mendesak agar Lell menghapus sampul bukunya yang menampilkan jersey FCB karena penerbitnya tidak meminta hak merek terkait kepada klub dari Säbener Straße itu. Pelanggaran hak merek semacam itu ditindak Bayern secara konsisten.

"Bayern Munchen telah mengucilkan saya," lanjut Lell. "Itu juga sepenuhnya tidak masalah, orang harus memahaminya. Ada perusahaan, institusi, manusia, yang mengucilkan seseorang, yang tidak mendukung Anda ketika Anda paling membutuhkan mereka." Meski begitu, ia mengaku tetap "tentu menerima dan menyetujui" keputusan Bayern tersebut. "Saya tidak punya masalah dengan secara resmi tidak boleh lagi mengenakan jersey Bayern."