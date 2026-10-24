Pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, yang kini menangani Real Madrid, membakar suasana jelang El Clasico yang dinanti melawan Barcelona, setelah ia membela timnya dalam menghadapi kritik, menolak membeberkan rencana taktiknya untuk laga tersebut, serta melontarkan pernyataan sarkastis dalam konferensi pers menjelang pertandingan Minggu besok di Stadion Spotify Camp Nou, dalam pekan kesepuluh Liga Spanyol.

Menanggapi pertanyaan mengenai Barcelona yang mendapat pujian berlebihan sementara Real Madrid menuai kritik yang berlebihan, Mourinho berkata: "Kalau orang-orang sepekan lalu sudah menganggap kami akan menelan kekalahan telak, maka mereka akan tetap berpikir begitu. Pujian orang-orang terhadap Barcelona tidak memengaruhi saya, karena itu bukan urusan saya."

Ia menambahkan bahwa Barcelona layak dipuji ketika menampilkan performa istimewa, tetapi ia menegaskan bahwa Real Madrid masih berada di awal proyeknya, dengan menjelaskan: "Kami dipandang sebagai tim yang sudah utuh, dan itu sangat sulit dalam sepak bola, padahal kami belum mencapai tahap itu. Kami baru bekerja selama tiga bulan, dan selama masa persiapan ada pemain yang bergabung setiap pekan, lalu datang jeda internasional."

Ia melanjutkan: "Kami masih berada di tahap-tahap awal, di mana pelatih mengenal para pemainnya, menganalisis penampilan mereka, dan menentukan arah kerja, sementara para pemain mengenal pemikirannya. Karena itu, saya rasa membandingkan sebuah tim di tahap ini dengan tim lain yang sudah solid selama bertahun-tahun bukanlah hal yang adil."

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Mengenai janggutnya yang ia biarkan tumbuh beberapa hari lalu, dan apakah janggut itu membawa keberuntungan baginya, Mourinho menyindir gagasan tersebut dengan berkata: "Ini sama sekali bukan takhayul. Apakah saya terlihat jelek dengan janggut? Apakah saya harus mengubahnya?", sebelum ia menegaskan bahwa dirinya termasuk segelintir orang di dunia sepak bola yang tidak percaya pada takhayul.

Terkait rencananya untuk El Clasico dan susunan pemain inti, pelatih asal Portugal itu menolak memberikan rincian apa pun, dan hanya berkata: "Saya tidak akan menjawab pertanyaan ini, lebih baik Anda mengajukan pertanyaan lain. Saya tidak akan membahas rencana, pemain, atau susunan pemain."

Mourinho juga menanggapi secara sarkastis sebuah pertanyaan tentang kelemahan pertahanan timnya dan kemungkinan mengandalkan gaya menyerang yang lebih dominan, dengan berkata kepada sang jurnalis: "Anda cerdas, tetapi saya tidak bodoh!"