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Alexander Wehrle dari VfB Stuttgart mengaku tidak memahami pernyataan tokoh senior Bayern Munich, Uli Hoeneß.

Pada akhir pekan lalu, Hoeneß mengkritik kebijakan transfer klub asal Swabia itu sepanjang musim panas dalam acara BR 'Sonntags-Stammtisch'. Pria berusia 74 tahun itu menilai VfB kurang berani mengambil risiko.

"Setiap tahun, mereka menjual pemain-pemain terbaiknya dan yakin tetap bisa lolos ke Liga Champions. Itu jelas keliru. Jika memiliki potensi sebesar VfB, termasuk dari sisi industri di kawasan Stuttgart Raya, sesekali mereka harus berani mengambil risiko," kata Hoeneß.

Wehrle dengan tegas menolak pernyataan itu dalam wawancara dengan Frankfurter Rundschau dan membela cara kerja manajemen Stuttgart. Menurutnya, Hoeneß memang "legenda manajemen sepakbola Jerman yang sangat berpengaruh di Bundesliga", tetapi dalam hal ini ia tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya.

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"Saya tidak bisa memahami pernyataan itu. Sebab, pada bursa transfer musim panas ini kami tidak menjual satu pun pemain inti," ujar Wehrle. Sebaliknya, VfB berhasil mempertahankan semua pemain pentingnya dan memperkuat skuad di sejumlah posisi. Mereka telah "berinvestasi secara signifikan pada skuad dan sekaligus memenuhi keinginan seluruh suporter VfB dengan akhirnya kembali memasukkan pemain binaan sendiri, Dennis Seimen, ke dalam tim. Ia bisa menjadi kiper nomor satu kami selama bertahun-tahun ke depan."

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Pimpinan Stuttgart itu mengaku tidak tahu "seberapa besar lagi risiko yang harus kami ambil. Kedua, kami tidak pernah menyatakan, baik secara internal maupun eksternal, bahwa kami harus lolos ke Liga Champions."

Siapa pemain inti yang meninggalkan VfB Stuttgart pada musim panas?

Faktanya, klub asal Swabia itu hanya melepas satu pemain yang berpotensi menjadi pemain inti pada musim panas, yakni Chema Andres. Ia pindah ke Brighton & Hove Albion di Liga Primer pada hari terakhir bursa transfer dengan nilai lebih dari 20 juta euro. Sebaliknya, Stuttgart menginvestasikan 55 juta euro untuk mendatangkan pemain baru. Dzenan Pejcinovic (dari VfL Wolfsburg), Leo Sauer (dari Feyenoord Rotterdam), dan Bilal El Khannouss (dipermanenkan setelah dipinjam dari Leicester City) termasuk di antara pemain yang bergabung dengan klub juara Jerman lima kali itu. Mereka bahkan mendapatkan Grischa Prömel dari Hoffenheim tanpa biaya transfer.

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Meski demikian, performa VfB masih sedikit di bawah ekspektasi. Setelah awal musim yang buruk, dengan hanya dua kemenangan dari tujuh pertandingan pertama di liga, Stuttgart kini berada di peringkat kedelapan klasemen.

Setidaknya, tren performa mereka jelas menanjak. Di Bundesliga, Stuttgart baru-baru ini mengalahkan Bayer 04 Leverkusen dan SV Werder Bremen. Mereka juga memenuhi target di Liga Champions dengan mengumpulkan tujuh poin dari empat pertandingan.