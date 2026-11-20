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Jack Grealish diperkirakan kembali masuk skuad Everton untuk laga Liga Primer melawan Brentford pada Senin malam. Pemain pinjaman dari Manchester City itu tersisih dari tim utama selama sebulan terakhir setelah melakukan pelanggaran serius terhadap disiplin klub.

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Masa tersisih Grealish berakhir

Grealish secara resmi kembali ke tim utama di Hill Dickinson setelah disisihkan selama sebulan. Sang pengatur serangan mengambil langkah penting menuju kembalinya ia secara penuh dengan tampil dalam laga persahabatan tertutup melawan Derby County pekan lalu, saat kompetisi domestik tengah jeda.

Moyes memastikan bahwa pemain internasional Inggris itu kini masuk dalam rencananya untuk laga kandang mendatang melawan Brentford . "Dia sudah kembali berlatih dan kembali berada di tengah-tengah tim," kata pelatih asal Skotlandia itu kepada wartawan dalam konferensi pers jelang pertandingan.

Moyes tetap fokus pada tim secara keseluruhan

Setelah menjalani skorsing, Grealish menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada para suporter dan klub melalui media sosial. Meski permintaan maaf itu disambut baik oleh pendukung Everton di Instagram, Moyes tetap menunjukkan sikap tenang seperti biasanya ketika ditanya tentang pernyataan sang pemain. "Saya tidak menggunakan media sosial, tetapi saya sudah mendengarnya," ujar mantan pelatih West Ham itu saat ditanya soal permintaan maaf tersebut.

Meski absennya Grealish menjadi sorotan, Moyes menegaskan bahwa tidak ada pemain yang lebih penting daripada tim. Pemain sayap itu kesulitan memberi dampak musim ini, dengan enam penampilan di semua kompetisi tanpa mencetak gol maupun membuat assist. Ketika ditanya apakah keduanya telah berbicara secara pribadi untuk menyelesaikan persoalan, Moyes mengatakan: "Kami hanya melanjutkan pekerjaan kami. Ada banyak pemain lain yang juga perlu saya beri perhatian besar. Saya tidak bisa hanya fokus pada satu pemain."

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Bersiap menghadapi Brentford

Prioritas sang manajer tetap pada penampilan tim secara keseluruhan saat Everton berupaya naik di klasemen Liga Primer. "Saya berusaha memastikan semua pemain mendapatkan persiapan yang tepat dan siap untuk pertandingan berikutnya melawan Brentford," tambah Moyes.

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Everton sejauh ini menjalani musim Liga Primer yang mengesankan. Mereka berada di posisi keenam dengan 16 poin, setara dengan Chelsea di posisi kelima dan hanya tertinggal dua poin dari Liverpool di posisi keempat.

Pencapaian bersejarah bagi pelatih Everton

Konferensi pers itu juga menjadi momen perayaan bagi Moyes, yang mendapat penghormatan atas kiprah panjangnya di klub. Kapten klub James Tarkowski dan mantan gelandang Everton Leon Osman menyerahkan kenang-kenangan berbingkai kepada sang manajer untuk menandai pertandingan ke-593 yang dipimpinnya, sebuah rekor baru bagi klub asal Merseyside tersebut.

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Mengenang pencapaian itu, Moyes mengungkapkan rasa terima kasihnya, tetapi tetap fokus pada tugas-tugas yang menanti. "Saya sangat senang dengan pencapaian ini, tetapi sejujurnya, ini bukan sesuatu yang benar-benar saya pikirkan," akunya. "Saya sadar tiba-tiba menjadi manajer yang memimpin Everton dalam lebih banyak pertandingan daripada siapa pun sebelumnya, dan berada dalam posisi itu merupakan kehormatan serta keistimewaan besar."