Dalam pemandangan menyakitkan yang mencerminkan besarnya bencana, pelatih asal Brasil Mauricio Dolac, pelatih tim Al-Riyadh, tampak hancur dan benar-benar frustrasi setelah kekalahan memalukan dengan enam gol tanpa balas dari Al-Qadsiah, Kamis malam, dalam pekan ke-12 Liga Roshn Saudi.

Dan konferensi pers yang digelar sang pelatih usai pertandingan bukan sekadar membahas sebuah laga, melainkan pengakuan terus terang atas ketidakberdayaan, di mana ia hanya memberikan jawaban-jawaban singkat dan mengejutkan yang membuat hadirin kebingungan.

Jawaban satu kata

Dolac tampak tidak mampu membenarkan apa yang terjadi, dan berkata dalam pembuka yang mengejutkan: "Saya tidak bisa bicara, dan seandainya pun saya mau, saya tidak akan mampu," sebagai isyarat jelas atas besarnya guncangan yang ia terima.

Ketika ditanya langsung soal lemahnya sistem pertahanan yang kebobolan 6 gol, datanglah jawabannya yang paling membuat frustrasi suporter Al-Riyadh: "Saya tidak tahu apakah kami akan membaik secara defensif," sebuah kalimat yang merangkum kondisi hilangnya kepercayaan diri di dalam tim.

Adapun soal pertanyaan tentang keruntuhan total timnya di babak kedua yang menyaksikannya kebobolan 4 gol dari total 6, jawabannya singkat: "Apa yang berubah di babak kedua? Tidak ada," sementara ia hanya berkata "Saya tidak marah" menanggapi pertanyaan tentang kondisinya yang terlihat selama konferensi, dengan nada yang lebih dekat pada kepasrahan ketimbang kemarahan.

Al-Riyadh tenggelam di peringkat ke-11

Dengan kekalahan ini, Al-Riyadh menerima kekalahan kelimanya musim ini, membuat koleksi poinnya membeku di angka 12 saja dari 3 kemenangan dan 3 hasil imbang, dan kini berada di peringkat kesebelas pada klasemen, hingga mendapati dirinya sangat dekat dengan zona bahaya, setelah ambisinya jauh lebih besar dari itu di awal musim.