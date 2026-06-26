"Saya tidak bermaksud menyinggung".. Schweinsteiger berusaha meredakan kemarahan para pemain Afrika

Setelah pernyataan yang memicu kontroversi besar di kancah Piala Dunia, legenda Jerman Bastian Schweinsteiger terpaksa mengeluarkan klarifikasi mendesak setelah ia menggambarkan gaya bermain tim nasional Pantai Gading sebagai “agak brutal”, yang secara luas ditafsirkan sebagai komentar rasis terhadap sepak bola Afrika.

Analis olahraga dan mantan pemain internasional yang pernah menjuarai Piala Dunia 2014 ini menyampaikan klarifikasinya melalui saluran ARD Jerman, dalam upaya meredam kontroversi yang meletus setelah komentarnya mengenai pertandingan tim “Gajah” yang berada di grup yang sama dengan Jerman.

Schweinsteiger sebelumnya menggambarkan penampilan Pantai Gading dengan mengatakan bahwa gaya bermain mereka kadang-kadang mewakili “sepak bola Afrika” yang tidak konvensional, “agak brutal”, dan kurang taktis, dan pernyataan-pernyataan ini segera memicu reaksi marah di kalangan sepak bola dunia.

Pelatih Jürgen Klopp menolak berkomentar mengenai hal tersebut dan langsung mengakhiri wawancara televisi begitu pertanyaan itu diajukan, sebagai tanda jelas ketidaknyamanannya terhadap pernyataan tersebut. Sementara itu, Emery Fay, pelatih tim "Gajah", mengungkapkan "kekecewaannya yang mendalam terhadap pria itu", setelah timnya lolos ke babak 32 besar.

Di tengah keriuhan yang semakin memuncak, Schweinsteiger segera membela diri dengan mengatakan: “Saya sama sekali tidak bermaksud menyinggung siapa pun; saya hanya berbicara tentang sepak bola, bukan tentang orang-orang… tidak lebih dan tidak kurang.”

Mantan pemain Bayern München itu menegaskan bahwa komentarnya hanyalah analisis teknis murni tentang sepak bola, sambil menekankan bahwa ia tidak bermaksud menyinggung bangsa atau benua mana pun. Hingga saat ini, Schweinsteiger tidak akan menghadapi sanksi disiplin apa pun dari FIFA maupun pihak penyelenggara turnamen.

Kontroversi ini muncul pada momen sensitif dalam kompetisi Piala Dunia, di mana seharusnya sorotan tertuju pada persaingan olahraga, namun pernyataan salah satu analis terkemuka justru berubah menjadi isu yang melampaui batas lapangan.