"Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa Wout Weghorst sudah memikirkan final Piala Dunia, tapi..."

Dalam sebuah segmen video De Telegraaf, Valentijn Driessen membahas peluang Wout Weghorst untuk mendapatkan waktu bermain. Striker cadangan ini mungkin saja akan berperan penting bagi Oranje di Piala Dunia kali ini, demikian penilaiannya.

''Ini adalah peran yang tidak ia bayangkan. Dan Weghorst juga berpikir: di fase grup, mereka mungkin tidak terlalu membutuhkan saya,'' kata Driessen menggambarkan posisi striker bertubuh jangkung itu di timnas Belanda saat ini.

“Masalahnya bagi Weghorst adalah Depay harus dipersiapkan agar fit,” persaingan bagi penyerang Ajax ini cukup ketat dalam skuad yang dipimpin pelatih nasional Ronald Koeman. “Dia harus membangun ritme pertandingan dan mencapai kondisi fisik yang prima. Dia harus mendapatkan menit bermain. Dan itu akan mengorbankan peran Wout Weghorst sebagai pemain pengganti.”

“Tapi saya rasa dia tetap akan mendapat menit bermainnya,” prediksi pengamat Oranje ini menjelang fase gugur. “Dan hal itu juga ada di benak Weghorst. Akan ada saatnya Belanda tertinggal, dan mereka membutuhkan gol. Atau harus memaksakan sesuatu. Karena saya tidak bisa membayangkan Belanda masih bisa memenangkan enam pertandingan lagi di Piala Dunia, dan tidak membutuhkan Weghorst.”

Driessen melanjutkan: “Ada lawan-lawan yang sangat tangguh di Piala Dunia ini. Prancis, Argentina, Spanyol, Inggris, Jerman. Akan ada saatnya Wout Weghorst dibutuhkan. Dan itulah momen yang dia tunggu-tunggu. Untuk membuat perbedaan bagi timnas Belanda.”

“Dan dia tidak melakukannya untuk melawan Tunisia. Tapi untuk perempat final, dan semifinal. Di situlah dia ingin menjadi penentu. Saya tidak ingin berlebihan dengan mengatakan bahwa Weghorst sudah memikirkan final. Tapi saat dia bergabung dengan Ajax, dia mengatakan bahwa dia membidik gelar juara liga. Dan dia hampir saja meraihnya. Di benaknya, Weghorst selalu mengincar yang tertinggi.”

Weghorst tidak diturunkan dalam pertandingan penyisihan grup Oranje melawan Jepang (2-2) dan Swedia (5-1). Sebagai pemain cadangan, dia menyaksikan Brian Brobbey mencetak dua gol pada awal pertandingan melawan Swedia di Houston, Sabtu lalu.