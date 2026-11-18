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Weston McKennie akhirnya angkat bicara soal laporan yang menyebut dirinya berpeluang pindah ke Manchester United. Pemain tim nasional Amerika Serikat itu santer dikaitkan dengan kepindahan ke Old Trafford setelah mantan pelatih tim nasionalnya, Mauricio Pochettino, baru-baru ini ditunjuk sebagai pelatih United.

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McKennie tegaskan komitmennya kepada Juventus

Di tengah meningkatnya spekulasi soal potensi kepindahan ke Liga Primer Inggris, McKennie segera menepis kemungkinan hengkang dari Juventus . Gelandang asal Amerika Serikat itu bergabung dengan klub raksasa Italia tersebut dari Schalke pada 2020. Ia menjadi pemain AS pertama yang membela Juventus dan pemain Amerika kelima yang tampil di Serie A. Selama berkarier di Turin, termasuk menjalani masa peminjaman enam bulan di Leeds United mulai Januari 2023, McKennie membantu Juventus meraih dua gelar Coppa Italia dan satu trofi Supercoppa Italiana.

Pemain berusia 28 tahun itu kini menanggapi langsung pembicaraan mengenai masa depannya dan menegaskan bahwa prioritasnya tetap berada di Allianz Stadium. "Saya ingin menegaskan bahwa saya tidak berencana meninggalkan Juventus," ujar sang gelandang sebagaimana disampaikan Fabrizio Romano. "Saya bahagia di sini. Itulah sebabnya saya menandatangani kontrak baru di Juve dan saya tidak sabar untuk terus bermain di sini."

Hubungan dengan Pochettino di Old Trafford

Rumor tersebut semakin menguat setelah Pochettino ditunjuk sebagai pelatih Manchester United. Pelatih asal Argentina itu secara resmi mengambil alih posisi di Old Trafford dari Michael Carrick, yang gagal meraih kemenangan dalam delapan pertandingan terakhirnya sebagai pelatih di Liga Primer Inggris.

Laporan terbaru dari La Gazzetta dello Sport menyebut Pochettino telah menetapkan McKennie sebagai target utama untuk bursa transfer Januari mendatang. Gelandang asal Amerika Serikat itu beberapa kali menarik minat klub lain pada masa lalu, tetapi perannya di Juventus semakin penting dan serbabisa. Ia juga mencatatkan lebih banyak penampilan di laga kompetitif dibandingkan pemain lain mana pun dalam skuad Bianconeri saat ini, dengan 241 penampilan bersama klub.

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Status kontrak dan kepastian masa depan di Turin

Meski Manchester United mungkin mencari pemain baru, situasi kontrak McKennie membuat kesepakatan sulit terwujud. Mantan pemain Schalke itu berkomitmen untuk bertahan dalam jangka panjang bersama klub raksasa Italia tersebut pada Maret lalu dengan menandatangani perpanjangan kontrak yang akan membuatnya tetap di klub hingga musim panas 2030.

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McKennie telah tampil 11 kali di semua kompetisi untuk Juventus sejauh musim ini, dengan sumbangan satu gol dan satu assist. Pelatih kepala Luciano Spalletti sangat menghargai etos kerja dan keserbabisaannya. Spalletti ingin mempertahankannya di Turin, terutama di tengah kekhawatiran cedera yang belakangan menyelimuti gelandang lain, termasuk Manuel Locatelli dan Khephren Thuram.

Bintang timnas AS lainnya turut menjadi sorotan

McKennie bukan satu-satunya bintang asal Amerika Serikat yang dikaitkan dengan kepindahan untuk bergabung dengan Pochettino di wilayah barat laut Inggris. Nama pemain andalan AC Milan, Christian Pulisic, juga disebut-sebut terkait potensi kepindahan ke Manchester United seiring mulai terasa pengaruh "efek Poch" dalam rumor transfer di Inggris.

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Juventus saat ini menempati peringkat ketujuh klasemen Serie A dengan 18 poin, tertinggal 11 poin dari pemuncak klasemen Lazio. Bianconeri akan berupaya kembali meraih kemenangan saat menjamu Venezia dalam laga liga berikutnya pada Minggu.