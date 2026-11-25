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Florian Wirtz secara terbuka mengungkap tantangan pribadi yang dihadapinya selama musim debut yang sulit di Liverpool setelah kepindahannya yang menyita perhatian dari Bayer Leverkusen. Pemain internasional Jerman itu, yang didatangkan dengan biaya transfer sangat besar, mengakui bahwa kegagalannya untuk langsung beradaptasi dengan kehidupan di Liga Primer membuatnya mengalami masa-masa frustrasi mendalam.

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Wirtz kembali bersinar setelah sulit beradaptasi di Anfield

Wirtz tampil gemilang dalam kemenangan atas Manchester United pada Minggu, mencetak gol dan menyumbang assist yang menunjukkan kepercayaan dirinya kian tumbuh. Penampilan impresif itu sangat berbeda dari masa sulit setelah ia didatangkan dari Bayer Leverkusen musim panas lalu dengan biaya yang saat itu menjadi rekor transfer Inggris.

Setelah meninggalkan Bundesliga, pemain berusia 23 tahun itu diharapkan langsung bersinar. Namun, ia hanya mencetak tujuh gol pada musim debutnya, sementara jumlah assist-nya juga mengecewakan. Kesulitan itu berlanjut ke musim ini dan membuatnya kerap ditarik keluar lebih awal sebelum belakangan kembali menunjukkan performa terbaik.

Gelandang serang Jerman ungkap tekanan dari diri sendiri

Wirtz mengungkap bahwa rasa frustrasinya bersumber dari ekspektasi pribadi, bukan kritik dari luar. Ia mengakui: “Ini terutama soal apa yang ada dalam pikiran saya sendiri, bukan soal orang-orang yang membicarakan saya. Ini soal target yang saya tetapkan untuk diri sendiri dan penampilan yang ingin saya tunjukkan. Saya selalu percaya pada diri sendiri, saya tahu kemampuan saya, dan sekarang pun saya tetap mengetahuinya.”

Gelandang serang itu menambahkan: “Terkadang ada masa ketika Anda harus bekerja lebih keras lagi untuk mendapatkan hasil, tetapi saya sedang menikmati momen ini. Saat ini saya sangat senang karena semuanya berjalan baik, dan saya puas dengan diri sendiri, jadi saya ingin terus seperti ini.”

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Ketika kembali membahas pola pikirnya, ia melanjutkan: “Tentu saja, ada hari-hari ketika saya tidak bahagia dengan diri sendiri. Saya selalu berusaha memperbaiki diri dan menjadi lebih baik setiap hari, tetapi saya tetap percaya bahwa memberi tekanan berlebihan kepada diri sendiri tidak ada gunanya karena itu tidak membantu prosesnya. Saya hanya terus percaya pada diri sendiri, jadi saya tidak terlalu kesal. Namun, tentu saja, pada beberapa hari saya tidak terlalu puas dengan diri sendiri. Sekarang saya hanya bisa berbicara tentang masa yang sedang saya jalani, dan saya benar-benar menikmatinya.”

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Kepercayaan Iraola dan bimbingan Klopp dorong kebangkitan

Dukungan konsisten dari manajer baru Liverpool, Andoni Iraola, terbukti sangat penting selama bulan-bulan sulit itu. Ia terus memainkan Wirtz meski sang pemain mendapat sorotan dari luar. Jeda internasional yang produktif bersama pelatih timnas Jerman sekaligus mantan manajer Liverpool, Jurgen Klopp, semakin meningkatkan kepercayaan dirinya. Wirtz mencetak dua gol dalam kemenangan telak 5-0 atas Belanda pekan lalu.

“Dia hanya berusaha memberi saya saran agar bisa sukses di sini, karena dia sudah menunjukkan bagaimana caranya,” kata Wirtz tentang Klopp. “Sangat bagus bahwa dia tahu banyak tentang klub ini dan banyak orang di sini, sehingga dia bisa memberi saya saran yang berguna.

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“Selalu hal-hal kecil, yang sifatnya lebih pribadi. Dia hanya berbicara hal-hal baik tentang klub, daerah di sini, dan orang-orangnya. Mendengar seseorang yang sudah lama mengalaminya sangat membantu. Itu topik yang bagus untuk dibicarakan.”

Ujian di kompetisi Eropa menanti di Belgia

Berbekal momentum baru dari kemenangan di kompetisi domestik dan bersama tim nasional, Wirtz segera mendapat kesempatan untuk mempertahankan performa apiknya di Eropa. Liverpool akan bertandang ke Stadion Jan Breydel untuk menghadapi Club Brugge pada pertandingan kelima fase liga Liga Champions. Di sana, gelandang serang itu akan berusaha melanjutkan rentetan kontribusi penentunya.