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Mantan gelandang Liga Primer Inggris Robbie Savage mengkritik pelatih kepala AC Milan Ruben Amorim karena tersenyum di pinggir lapangan saat timnya kalah telak 0-3 dari Bournemouth di Liga Europa pada Kamis. Pelatih asal Portugal itu menjalani kepulangan yang menyedihkan ke sepak bola Inggris ketika Bournemouth melumat tim juara Eropa tujuh kali tersebut di Stadion Vitality yang diguyur hujan.

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Pengamat kecam senyum pelatih tim tamu

Savage mengkritik Amorim setelah mantan pelatih Manchester United itu tersenyum pada menit ke-86 ketika pendukung tuan rumah menyanyikan, "Ruben Amorim, itu terjadi lagi." Melatih di Inggris untuk pertama kalinya sejak pemecatannya di Old Trafford pada Januari, pelatih asal Portugal itu kini gagal mengalahkan klub asal pesisir selatan tersebut dalam lima kesempatan. Tim asuhan Marco Rose menang dengan nyaman dalam pertandingan Eropa ketiganya sepanjang sejarah, di tengah Badai Austin.





Penalti hukum tim tamu asal Italia yang kurang disiplin

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Bournemouth mendominasi sejak awal dan membuka skor ketika wasit asal Yunani Vasilis Fotias memberikan penalti setelah meninjau VAR karena sundulan Evanilson mengenai lengan Koni de Winter. Justin Kluivert, putra Patrick yang merupakan mantan penyerang AC Milan, kemudian mengecoh Mike Maignan dari titik putih.

Setelah Kluivert, Ben Gannon-Doak, dan Antonio Silva nyaris mencetak gol, Maignan diusir pada menit ke-27 karena mendorong wajah Tyler Adams saat tendangan sudut. Setelah protes berlangsung selama lima menit, Marcus Tavernier menaklukkan kiper pengganti Lorenzo Torriani dari titik penalti.

Savage tidak terkesan melihat Amorim tertawa di bangku cadangan setelah pemain pengganti Amine Adli mencetak gol lewat tendangan bebas melengkung pada menit ke-84. Pengamat TNT Sports itu berkata: "Saya tidak akan tertawa jika tertinggal 3-0. Sejujurnya, saya tidak yakin para pendukung Anda ingin melihat Anda tertawa saat tertinggal 3-0."

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Pelatih asal Portugal sesalkan keputusan wasit

Meski kehilangan Alex Toth karena dugaan cedera hamstring dan menarik Kluivert, Tavernier, serta Adams pada menit ke-62, tuan rumah melihat pemain pengganti Rayan dua kali nyaris mencetak gol, masing-masing sebelum dan sesudah tendangan Adli dari jarak 18,3 meter. Sementara itu, tim tamu gagal mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran.

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Berbicara kepada TNT Sports setelah pertandingan, Amorim menegaskan laga praktis berakhir begitu kipernya diusir: "Kami tidak menyaksikan sebuah pertandingan. Kami melihat penalti, lalu kartu merah melalui VAR, dan pertandingan pun berakhir. Kami berusaha bermain lebih menyerang saat tertinggal 2-0, tetapi gol ketiga mengakhiri pertandingan. Hari ini bukan pertandingan. Hanya ada satu tim yang unggul jumlah pemain."

Menanggapi keputusan wasit, Amorim menambahkan: "Saya tidak melihat penalti pertama, tetapi mereka memberi tahu saya bahwa posisi lengannya tidak tepat, jadi saya akan memercayai staf saya.

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"Soal kartu merah, pemain itu jelas-jelas didorong. Kita berbicara tentang cara bermain sepakbola di Inggris. Itu tidak berlaku dalam kejadian ini. Saya tidak ingin membahas wasit. Mari fokus pada pertandingan berikutnya dan mencoba menang melawan Udinese.

"Ini kompetisi yang panjang, tetapi kami harus memikirkan liga. Itulah yang terpenting bagi kami."

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Kedua klub hadapi tantangan berbeda di liga domestik

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Kemenangan pada Kamis membawa Bournemouth, yang belum terkalahkan, naik ke posisi ketiga klasemen Liga Europa yang diikuti 36 tim, sementara Milan turun ke peringkat ke-24. Setelah mengistirahatkan beberapa pemain inti pada setengah jam terakhir, Rose kini akan mempersiapkan skuadnya yang tengah percaya diri untuk bertandang ke markas Manchester United yang sedang kesulitan dalam laga Liga Primer pada Minggu. Sementara itu, Amorim harus segera membangkitkan semangat para pemain AC Milan yang skuadnya tengah berkurang di Italia menjelang laga krusial Serie A melawan Udinese.