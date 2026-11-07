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Marcus Rashford, mantan rekan setim Lamine Yamal di Barcelona, yakin remaja itu bisa meraih pencapaian besar dalam kariernya.

"Kita lihat saja apa lagi yang akan ia raih, tetapi jika pada akhirnya ia memenangkan tujuh Ballon d'Or, saya tidak akan terkejut," kata Rashford, yang telah kembali ke Manchester United setelah masa peminjamannya di klub Catalan itu, dalam sesi tanya jawab dengan surat kabar Manchester Evening News. Dalam pemungutan suara untuk memilih pemain terbaik tahun 2026 yang hasilnya diumumkan pada akhir Oktober, Lamine Yamal masih menempati posisi ketiga di belakang pemenang Harry Kane (Bayern Munich) dan Kylian Mbappe (Real Madrid).

Rashford yakin Lamine Yamal bisa meraih pencapaian besar: "Saya belum pernah melihat pemain seusianya yang memiliki bakat sebesar dia. Bagi saya, dialah yang paling mendekati level Messi selama bertahun-tahun," jelasnya. Setelah kepergian sang superstar yang mengejutkan, klub Catalan itu bertahun-tahun mencari penerusnya. Menurut Rashford, pencarian tersebut kini tampaknya telah berakhir.

Messi saat ini memegang rekor peraih Ballon d'Or terbanyak. Ia memenangkan penghargaan itu delapan kali, terakhir pada 2023 setelah menjuarai Piala Dunia di Qatar bersama Argentina. Ia unggul atas rival abadinya, Cristiano Ronaldo, yang memenangkan Ballon d'Or lima kali. Keduanya mendominasi era antara 2008 dan 2023, ketika pemain lain hanya sesekali berhasil memenangkan penghargaan tersebut.

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Lamine Yamal tampil sangat baik musim ini: dalam 15 pertandingan kompetitif untuk klub Catalan itu, ia mencatatkan 13 gol dan 11 assist. Barca tidak mempermanenkan Rashford pada musim panas, dan klub itu mengisi posisinya di sayap kiri dengan Karim Adeyemi, yang didatangkan dari BVB.