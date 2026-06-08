"Saya tidak akan terkejut jika Ronald Koeman memainkan Teun Koopmeiners di sayap kanan saat melawan Jepang"

Pierre van Hooijdonk belum sepenuhnya yakin dengan kualitas Crysencio Summerville. Pemain sayap tersebut tampil sebagai sayap kanan dalam dua laga persahabatan terakhir timnas Belanda menjelang Piala Dunia, namun Ronald Koeman memiliki beberapa opsi lain di posisi tersebut.

“Bukan berarti kamu berpikir: wow,” kata Van Hooijdonk tentang interaksi antara Summerville dan Denzel Dumfries. “Ada beberapa kesalahpahaman. Itu wajar, karena mereka baru pertama kali bermain bersama. Bisa saja langsung cocok.”

Analis tersebut memang memuji umpan terobosan Dumfries kepada Summerville, yang berujung pada penalti untuk gol 1-0 Oranje, namun sang sayap kanan sebenarnya sudah bisa mencetak gol lebih awal. Saat itu, bola melambung terlalu jauh dari kakinya.

“Jika kita benar-benar menganalisis Summerville secara klinis, dan saya memang penggemar tipe pemain seperti itu, dengan kecepatannya… Dia juga terlalu jarang mencetak gol, dan dalam situasi satu lawan satu itu, sentuhannya benar-benar mengecewakannya, itu terlalu keras.”

“Ini memang momen-momen krusial, di Piala Dunia nanti mungkin kamu akan mendapat satu kesempatan seperti itu. Dan saat itu harus sempurna. Hari ini, semuanya hanya sedikit kurang,” katanya.

Terakhir, Van Hooijdonk memberikan saran yang menarik. “Saya sudah mengatakan sebelum pertandingan melawan Aljazair bahwa saya menganggap Summerville sebagai opsi yang sangat baik di sayap kanan, tapi saya tidak akan terkejut jika Koeman memainkan Teun Koopmeiners di sayap kanan melawan Jepang. Itu lebih bisa diandalkan.”

Varian tersebut sudah diuji pada periode pertandingan internasional sebelumnya melawan Norwegia (kemenangan 2-1), meskipun tampaknya kecil kemungkinan Koeman akan melakukan perubahan radikal pada timnya begitu dekat dengan Piala Dunia. “Saya pikir Summerville akan tetap dipercaya,” kata Klaas-Jan Huntelaar.